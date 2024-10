El recorte al presupuesto universitario también pegará a las provincias: los números que preocupan a los gobernadores

Mientras el presidente Javier Milei se apresta conseguir sostener su veto a la Ley de Financiamiento Universitario en el Congreso Nacional, 24 centros de estudiantes de Universidades en todo el país mantienen las institucionas tomadas . ¿Qué números les da Javier Milei a la educación en las provincias?

La ley, informó la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), generaría un impacto fiscal de $ 735.598 millones , lo que implica el 0,14 % del PBI, por lo que desde el Gobierno creen que, al igual que sucedió con la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, "atenta" contra el equilibrio fiscal.

Según consta en el documento del presupuesto para el año próximo, el Gobierno le asignó $3,8 billones a las 65 universidades nacionales que tiene la Argentina ($3.800.000.000.000), mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) pide $7,2 billones para poder funcionar.

Los números de las universidades en el Presupuesto 2025

El presupuesto que contempla el Poder Ejecutivo establece la diferencia de los distintos montos otorgados a las Universidades, primera está la Universidad de Buenos Aires (UBA) con unos $657.951.600.636.

Le siguen: la Universidad Tecnológica Nacional, con $259.409.053.162; la Universidad Nacional de La Plata, con unos $249.227.476.753; la Universidad Nacional de Córdoba, con $243.045.005.370; la Universidad Nacional de Rosario, con $180.032.949.027 y la Universidad Nacional de Tucumán, con $171.111.567.027.

Para dar un ejemplo de las diferencias, la Universidad Nacional de Río Tercero (UNRT) recibirá el 0,02% del presupuesto universitario 2025: la UBA el 17,3% y la UNC el 6,4%.

Por último, en el artículo 27 del Presupuesto 2025 establece que en el marco de la emergencia pública declarada por el artículo 1º de la Ley Bases se suspende para el Ejercicio 2025 el cumplimiento del artículo 9º de la Ley Nº 26.206 de Educación Nacional y sus modificatorias.

Dicha norma establece que el Estado garantiza el financiamiento del Sistema Educativo Nacional y que el presupuesto consolidado del Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destinado exclusivamente a educación no debe ser inferior al 6% del PBI . Si bien la coincidencia es que no es un piso que se respetara en la práctica, no deja de ser un horizonte ideal que se pone en pausa con los poderes arrogados por el Congreso al Ejecutivo.