El peor miedo de Martín Tetaz: las señales de riesgo de hiperinflación que ve

"Por supuesto que hay un riesgo (de hiperinflación)", afirmó Martín Tetaz , diputado nacional, esta mañana. Además, el economista cuestionó la "Guerra contra la inflación" que anunció el Poder Ejecutivo la semana pasada.

"Estás en la Argentina. No estoy diciendo que va a haber una híper la semana que viene, quiero ser prudente", aclaró el economista en un reportaje a Radio Rivadavia. Hecha esta aclaración, el radical alertó que "la híper en general es cuando la gente sale corriendo a deshacerse de los pesos que tiene en el bolsillo a lo que dé ".

En tanto, el porteño comentó que si bien es cierto que se suele considerar una híper cuando la inflación es por encima del 100%, recalcó que, en realidad, se produce " cuando el dinero quema en los bolsillos ".

Y lo graficó de esta manera: " La gente corre a deshacerse de la demanda de dinero, ésta se desploma y la gente quiere cosas; si puede ser un dólar es ideal, pero si no te dejan comprar dólares materiales de construcción y si no te dejan, un auto. Y, si no hay más autos, dame latas de atún. Hubo una en 1989 y otra a fines de 1990.

La guerra contra la inflación

Tetaz opinó que "no hay ninguna guerra contra la inflación" . Según argumentó, el Gobierno " tiene un plan inflacionario ; es la única variable de ajuste en el acuerdo con el FMI, en el que no se fija una meta fija".

"Si anualizamos la inflación de febrero, estaría en 73 puntos porcentuales; y marzo sería peor. En el caso de alimentos, te daría el 130 por ciento anualizado", detalló.

Desconfianza

Más adelante, Tetaz destacó que "el inicio de la aceleración inflacionaria se dio con la foto de Olivos, porque hasta esa foto, la gente criticabas pero estabas convencido que lo hacían de buena fe; pero con la foto te diste cuenta que te estaban mintiendo ".

Esto fue en alusión a la fiesta de cumpleaños de la pareja del presidente Alberto Fernández, Fabiola Yáñez, en el marco de la pandemia de Covid-19. Y que mediáticamente se conoció como "Olivos Gate" .

