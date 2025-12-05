En esta noticia El Gobierno aprobó la nueva Política de Inteligencia Nacional: los 6 puntos clave

El Gobierno de Javier Milei oficializó este viernes una renovación integral de la política de inteligencia nacional, luego de dos décadas sin modificaciones.

A través del Decreto 864/2025, publicado en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete Manuel Adorni, la Casa Rosada redefinió los objetivos estratégicos que regirán el Sistema de Inteligencia Nacional bajo el comando de la SIDE.

La medida llega apenas 48 horas después del desembarco de Cristian Auguadra como nuevo titular del organismo, en reemplazo de Sergio Neiffert, cuya salida había sido anticipada hace meses en medio de fuertes tensiones internas.

El contador público, que viene del Banco Ciudad, llegó al máximo cargo de espionaje como hombre de confianza del asesor presidencial Santiago Caputo, y consolidó así el control de este último sobre el área de Inteligencia.

El documento, de 34 páginas, establece diez lineamientos estratégicos que van desde el posicionamiento internacional de la Argentina hasta la lucha contra el crimen organizado, pasando por la protección de recursos estratégicos, la ciberseguridad y la soberanía sobre Malvinas y la Antártida.

Entre los puntos centrales, la nueva política enfatiza la necesidad de monitorear operaciones de desinformación que puedan erosionar la cohesión social o influir en procesos electorales

A continuación, los 6 puntos clave:

1. Posicionar a la República Argentina en el plano internacional.

2. Preservar la soberanía y la autonomía estratégica del país.

3. Proteger los recursos estratégicos y las infraestructuras esenciales.

4. Prevenir y combatir el terrorismo y el crimen organizado en todas sus manifestaciones.

5. Anticipar y contrarrestar las amenazas en el ciberespacio de interés nacional.

6. Contrarrestar actividades de inteligencia externas que afecten los intereses nacionales.

La Secretaría de Inteligencia de Estado informa que, por primera vez en veinte años, el Gobierno Nacional aprobó una nueva Política de Inteligencia Nacional, actualizando los lineamientos y los objetivos generales del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN).



Estas disposiciones orientarán los esfuerzos del Sistema de Inteligencia Nacional, bajo la dirección de la SIDE, con el propósito de consolidar un Estado "moderno, seguro, soberano y fundado en los valores de la libertad"

La SIDE también destacó que, por primera vez, se pone el foco en la protección de infraestructuras críticas y recursos naturales como el litio, el gas no convencional y los acuíferos, frente a la presión global sobre estos activos estratégicos.

Además, se priorizan acciones de contrainteligencia para detectar y neutralizar actividades de espionaje externo que puedan comprometer la autonomía del Estado argentino.

La aprobación de esta política se enmarca en un proceso de reorganización más amplio del sistema de inteligencia que comenzó en julio con el Decreto 614/2024, cuando se disolvió la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y se recreó la SIDE con cuatro organismos desconcentrados:

El Servicio de Inteligencia Argentino (SIA)

La Agencia de Seguridad Nacional (ASN)

La Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC)

La División de Asuntos Internos (DAI).

El decreto instruye además a la SIDE a elaborar una “Estrategia de Inteligencia Nacional” que precise los cursos de acción concretos para implementar los objetivos generales establecidos en este nuevo marco normativo.

Con Auguadra al frente y la reciente purga de funcionarios ligados a Neiffert, la Casa Rosada apuesta a reposicionar al organismo de inteligencia como pilar de la seguridad estratégica del país, en un contexto geopolítico que el Gobierno describe como “difuso, fragmentado y complejo”.