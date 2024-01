El nuevo escenario "caótico" que se abre en la Justicia por el DNU de Milei, según Sabsay

Ante la judicialización del mega DNU de Javier Milei, con amparos presentados por los sindicatos y avalados por la Justicia en la última semana que suspendieron el capítulo vinculado a las reformas laborales, la próxima pregunta que surge es cuánto tardará en resolverse la vigencia final del Decreto en la Corte y las distintas cámaras.

Frente a la fuerte incertidumbre que genera el paso por la Justicia de diversas partes del DNU de Milei, el abogado constitucionalista Daniel Sabsay intentó aclarar el panorama a futuro en diálogo con Radio Rivadavia.

Por qué cree que esta situación puede convertirse en un "berenjenal", cómo afecta el tratamiento en la Justicia del DNU a la seguridad jurídica y cuánto puede tardar la Corte en definir sobre este: su análisis.

El DNU de Milei: cómo sigue el proceso judicial y el "caos" que se abre ahora

Esta semana la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo aceptó los pedidos de amparo presentados tanto por la CGT como la CTA y definió la suspensión transitoria del capítulo que reforma la Ley de Contrato de Trabajo del DNU.



Así, se inicia un largo comino en la Justicia para el DNU que, según Sabsay, supone un "verdadero berenjenal en materia de procesal constitucional por las idas y venidas entre diferentes amparos y decisiones judiciales".

Para el especialista, la decisión del juez Enrique Lavié Pico de abrir la feria judicial para tratar el DNU y suspender la acción colectiva dispuesta previamente sobre este abre un nuevo mundo judicial para el mega Decreto.

Cómo afecta el tratamiento en la Justicia del DNU a la seguridad jurídica, según Sabsay.

Esto es así porque, ahora, distintas partes podrán apelar a diversos apartados del DNU, "sin que sea un amparo colectivo", explica Sabsay. De esta forma, "cada una de las personas respecto de las partes que correspondan, cultural, laboral, de pesca, etc., en función del agravio que les suscite [el DNU] podrán interponer este tipo de amparos".

"Son cuestiones tan disímiles que, ¿quién puede sentirse agraviado por todo? Y si no hay un agravio, no hay lugar para el pedido de amparo", señaló el constitucionalista.

Se espera que esto genere entonces el "berenjenal" del que habla el constitucionalista, ya que ahora diversos amparos se podrán enviar a sus correspondientes cámaras según el rubro, lo que puede disparar distintas cautelares suspendiendo ciertos capítulos del DNU.

Debido a esto, Sabsay considera que "desde el punto de vista de la continuidad institucional, de la seguridad jurídica, no estamos en una situación particularmente positiva".

El DNU de Milei: cuánto puede tardar la definición judicial

Además de abrir la feria judicial para tratar el DNU y suspender la acción colectiva sobre este, el juez Lavié Pico también le otorgó al Estado un plazo para que presente un informe defendiendo su postura tanto en la suspensión de la cautelar como en la cuestión de fondo.

Tras esto, Sabsay cree que el jurista debería fallar al respecto "la semana próxima o máximo la segunda quincena [de enero]" tanto sobre la cautelar como sobre el fondo de la causa: esto último implicaría la suspensión de parte del DNU, lo cual el constitucionalista cree que sería "una decisión brutal".

Pese a esto, el Gobierno ya anunció que va a apelar estas decisiones, a lo que Sabsay explicó que, cuando la gestión de Milei se vuelque a la Corte Suprema para esto, la máxima entidad judicial "tiene dicho que, cuando no hay una medida cautelar, no se pronuncia".

"ES probable que de todas maneras la Corte se pronuncie para que no se suspenda la feria".

Sin embargo, dado la excepcionalidad del caso, "es probable que de todas maneras se pronuncie para que no se suspenda la feria" y el tratamiento de la causa sea luego del receso judicial.

Estos procesos, explica Sabsay, "no deberían durar mucho" pese a que "se sabe que la Corte Suprema no tiene plazos para el dictado de sus sentencias". El especialista cree que, "tal como nos tiene acostumbrados la Corte", esta va a fallar "bastante rápido por un tema de seguridad jurídica y de previsibilidad" , ya que "no podemos estar en una cuerda floja así".

Finalmente, consultado sobre qué opina de la amplitud del DNU de Milei y la variedad de temas que abarca, Sabsay fue terminante y calificó como "tremendamente inapropiado" la envergadura del escrito.

"Nunca ha pasado semejante cosa: que en un solo DNU haya semejante cantidad de cuestiones, que abarcan prácticamente todos los campos de la vida humana, y una cantidad inmensa de regulaciones, leyes, tratados afectados, no tiene precedentes", consideró para cerrar.