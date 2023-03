El Ministerio de Transporte defendió el tren a Mendoza: "Les duele que esté vivo"

EL actual ministro de Transporte, Diego Giuliano, mantuvo un cruce en Twitter con el ex funcionario de Cambiemos a cargo de la cartera, Guillermo Dietrich, sobre el nuevo servicio que mantendrá Trenes Argentinos hasta Mendoza.

"La crítica de Guillermo Dietrich a la recuperación del servicio ferroviario que une a Buenos Aires con Mendoza no sorprende. En los 4 años de gestión macrista derrumbaron la inversión y priorizaron a CABA sobre el resto del país. Quisieron matar al tren y les duele que esté vivo", consideró Giuliano.

Dietrich se había expresado este viernes sobre el nuevo servicio que inauguró el Presidente, Alberto Fernández, junto al ministro de Economía, Sergio Massa, que llegará a Mendoza: "¿Cuánto nos cuesta a todos los argentinos el tren a Mendoza que tarda 28 horas? ¿A cuántos argentinos beneficia realmente? ¿De dónde sale esa plata?", se preguntó el exfuncionario.

— Diego Giuliano (@DiegoGiuliano) March 25, 2023

El actual ministro sostuvo que "el tiempo de viaje a Mendoza no es el ideal todavía, pero no se puede optimizar un tren que no existe. Una conexión de 1.000 kilómetros, que para algunos no vale la pena, para nosotros acerca pueblos, familias, trabajadores, estudiantes a lo largo de 5 provincias".

En su respuesta mediante las redes sociales, Giuliano eligió mostrar testimonios de diversos habitantes del lugar donde llegará el tren: localidad viñatera de Palmira, a 36 kilómetros de la capital provincial.

"Es histórico que esto vuelva a suceder, es maravilloso después de tantos años de ver tantos pueblos desaparecidos nada más que por los intereses económicos de algunos", es uno de los testimonios que eligió publicar el Ministerio de Transporte sobre el nuevo servicio.

Dietrich, por su parte, compartió un mensaje de la exgobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, en donde eligió resaltar que el "avance y modernización fue abrir el primer Aeropuerto Low Cost de Latinoamérica en Palomar".