El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible dio un paso histórico al aprobar de forma definitiva el proyecto de construcción del primer tramo de la autovía A-76 entre Villamartín de la Abadía y Requejo, en la provincia de León. De esta manera, se convertirá un tramo de la actual N-120 en autovía y representa el avance más concreto de una infraestructura que lleva más de dos décadas siendo reclamada por los territorios del norte provincial y del noroeste peninsular. Con un presupuesto estimado de 133,5 millones de euros (IVA incluido) y una longitud de 6,24 kilómetros, el proyecto ya ha superado la fase de información pública. La resolución de aprobación se publicará en los próximos días en el Boletín Oficial del Estado (BOE), tal y como ha confirmado el propio Ministerio en su comunicado del 13 de abril de 2026. Se trata, por tanto, del primer tramo de la futura autovía A-76 Ponferrada-Ourense que obtiene luz verde definitiva. El nuevo trazado comenzará en la conexión directa con la autovía A-6 en sentido Madrid y con la N-VI a través de glorietas. Finalizará en el entorno del kilómetro 434 de la N-120, donde se repondrá un tramo de la carretera actual para garantizar el acceso a localidades como La Barosa, Valiña o El Carril. Además, el proyecto contempla la construcción de dos enlaces adicionales: Se construirán también dos nuevos viaductos: uno sobre el río Burbia y otro paralelo al viaducto del Marco (además del viaducto previsto en A Labrada). Estas obras mejorarán notablemente la seguridad vial y la capacidad del corredor actual, que soporta un tráfico intenso de vehículos pesados. Esta autovía no es solo una mejora vial: es una respuesta a décadas de aislamiento relativo del norte de la provincia. Al convertir la N-120 en autovía, se reducirán los tiempos de desplazamiento, se aumentará la comodidad y, sobre todo, se potenciará la seguridad en un eje estratégico que une Castilla y León con Galicia. Facilitará el acceso directo a la Plataforma Logística de El Bierzo y a los núcleos industriales de Toral de los Vados, impulsando la competitividad de la comarca. Empresarios, transportistas y ayuntamientos del Bierzo llevan años reclamando esta infraestructura para modernizar las comunicaciones y atraer nuevas inversiones. El proyecto de la A-76 se había anunciado inicialmente en 2004 por el Ministerio de Fomento con el objetivo de crear un corredor de alta capacidad de 131 kilómetros entre Ponferrada y Ourense. La autovía se dividiría en doce tramos principales (más una variante en Monforte) para vertebrar El Bierzo, Valdeorras, la Ribeira Sacra y Terras de Lemos. Sin embargo, entre 2005 y 2010 se realizaron estudios informativos y se calificó como prioritaria, pero la crisis económica paralizó las inversiones entre 2010 y 2015. De 2015 a 2024 solo se actualizaron documentos sin que ningún tramo llegara a licitarse. En marzo de 2025 se cumplieron 22 años sin un solo metro construido. Ahora bien, la aprobación del tramo Villamartín de la Abadía-Requejo en abril-mayo de 2026 supone, por fin, el primer avance tangible tras más de dos décadas de reivindicaciones. Una vez publicado el proyecto en el BOE, se abrirá el plazo para la licitación de las obras. Aunque aún no hay fecha oficial de inicio de los trabajos, este primer tramo marca el camino para el resto de la autovía A-76, que sigue en fase de estudio o actualización en su recorrido gallego.