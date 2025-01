La terminante crítica de Sturzenegger a Mauricio Macri: "Me usó de..."

Federico Sturzenegger cargó fuerte contra Mauricio Macri al criticar el trato que recibió durante su presidencia, cuando él estuvo al frente del Banco Central.

"El macrismo hasta casi que me usó de chivo expiatorio de cosas que yo no tenía nada que ver", dijo el hoy ministro de Desregulación y Transformación del Estado.

"En lo personal eso fue muy doloroso", agregó. Sturzenegger habló en una entrevista realizada por el youtuber Daniel Parisini, conocido como "El Gordo Dan".

Sturzenegger apuntó contra Mauricio Macri

"Fue todo un proceso, pero ya pasó. Uno da vuelta la página por suerte y creo que hay un reconocimiento muy grande a todo el equipo actual", señaló el ministro. "Por eso valoro la actitud de Javier (Milei) del apoyo que él da", agregó al compararlo con la gestión actual.

Al ser consultado sobre las diferencias que veía entre ambas gestiones, Sturzenegger dijo que en el momento en que asumió el líder de Juntos por el Cambio el objetivo era "parar al kirchnerismo y la manera en la que tuvo que actuar Mauricio para hacer eso fue hacer una coalición más amplia".

En ese sentido, aseguró que fue "gente de bien, que tenía ese mismo propósito", aunque marcó ciertas diferencias con la gestión y formas actuales. "En algunas cosas por ahí no piensa exactamente lo mismo que nosotros ", aseguró.

Para el ministro de Desregulación, el gobierno de Macri, que gobernó entre 2015 y 2019, "era muy diverso". Argumentó que, si bien había una buena relación entre los integrantes, "conceptualmente pensaban diferente".

"Macri era un poco de la idea ‘vamos a tratar de que esto funcione bien' y en mi ley es che, esto tiene que existir o no tiene que existir, o sea vas un paso más al fondo de la cuestión y te interpelas sobre si aquello que estamos hablando que es la gestión del Estado", se explayó Sturzenegger.

"Eso yo encuentro que es maravilloso de este Gobierno, que es en cierto sentido es más profundo".

La oposición "tremendamente confundida"

En cuanto a la oposición, Sturzenegger consideró que está "tremendamente confundida" en la forma de actuar.

"Creo que la oposición sí tiene claridad que si Javier sostiene el equilibrio fiscal él los termina arrasando en algún sentido, porque Argentina va a ir un ordenamiento macroeconómico, va a ir un crecimiento y me parece que entonces ellos saben que no pueden dejarle a Javier lograr ese equilibrio fiscal", indicó.

"Creo que ahora están como un poco reagrupando, recalculando como diría el GPS, ¿no?", dijo. Además, auguró que 2026 "va a ser un año interesante políticamente".

En la misma línea, hizo un balance sobre este primer año de gestión de Milei en materia económica. "Sus dos ideas en lo económico es primero el equilibrio fiscal", destacó y calificó de "histórica" esa medida de que ese equilibrio "se tiene que lograr bajando el gasto no subiendo los impuestos".

"Si tomás los datos de la base de datos del Fondo Monetario Internacional (FMI) de los últimos 70 años, prácticamente no encontrás un país que en un año haya bajado el gasto público 30% como hizo Javier", remarcó. "Hasta hoy no puedo creer que haya logrado el equilibrio fiscal en un mes no y que lo haya sostenido. Ahí el éxito es indudable", dijo.

"El segundo trabajo que ya me compete más directamente a mí es la idea general de la libertad económica, la idea que la riqueza la crean los privados y no el Estado. Entonces cuanta más libertad tengamos los argentinos para poder operar más cosas van a ocurrir", agregó el funcionario al hablar de ese segundo punto que destacó de los primeros meses de gestión.

"Javier conformó un equipo chico, ya que somos ocho ministros, con personas que pensamos muy parecido", sostuvo.

"Creo que cuando Argentina consolide su equilibrio fiscal va a ser claro que acá las cosas cambiaron, creo que Argentina va a seguir recuperándose económicamente".