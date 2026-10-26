El triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones de Brasil generó reacciones entre los principales referentes del peronismo argentino, que expresaron públicamente sus felicitaciones al mandatario. Cristina Kirchner, Sergio Massa y Alberto Fernández se sumaron a los saludos y destacaron distintos aspectos de su trayectoria política.

Los mensajes coincidieron en reivindicar el recorrido político de Lula y su relación con la Argentina, aunque cada dirigente puso el foco en aspectos diferentes: desde la movilización electoral del pueblo brasileño hasta la historia personal del presidente y los lazos políticos que construyó con sus pares argentinos.

Cristina Kirchner destacó el respaldo del pueblo brasileño

La expresidenta Cristina Kirchner felicitó primero al pueblo de Brasil por su participación electoral y luego a Lula por haber conseguido la victoria. La exmandataria comparó la jornada con el 17 de Octubre, una fecha emblemática para el peronismo, y destacó la capacidad del presidente brasileño para movilizar a sus compatriotas.

FELICITACIONES… primero al pueblo brasileño que hoy protagonizó un auténtico 17 de Octubre electoral y después… a usted, compañero presidente Lula, que en su séptima elección presidencial supo despertar en sus compatriotas sentimiento y sentido para ganar esta batalla. — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) October 26, 2026

Axel Kicillof también celebró el triunfo de Lula

El gobernador bonaerense Axel Kicillof se sumó a las felicitaciones del peronismo y destacó el resultado electoral como una señal de respaldo a la soberanía y la dignidad del pueblo brasileño. En su mensaje, sostuvo que la victoria de Lula dejaba una lección política: nunca hay que rendirse.

Kicillof también cuestionó la injerencia extranjera y las campañas de odio, al considerar que no pudieron derrotar la voluntad popular. “¡Hay otro camino!”, concluyó el gobernador, en un mensaje con el que celebró el resultado y felicitó al presidente brasileño.

UNA NOCHE HISTÓRICA, UN FUTURO MEJOR 🇧🇷❤️



Lula ganó las elecciones, dejando una lección: nunca hay que rendirse.



No hay injerencia extranjera ni campaña de odio que puedan derrotar a un pueblo que defiende su soberanía y su dignidad.



Felicitaciones Lula. Gracias, Brasil.

¡HAY… pic.twitter.com/f8zrpr2ok5 — Axel Kicillof (@Kicillofok) October 26, 2026

Sergio Massa reivindicó la trayectoria de Lula

El exministro de Economía Sergio Massa también celebró el resultado y reafirmó su respaldo al mandatario brasileño. Massa puso el acento en la historia política y social de Lula, a quien vinculó con la defensa de la soberanía, los recursos nacionales y la industrialización de Brasil.

En su mensaje, el dirigente peronista también destacó el vínculo personal del presidente brasileño con la Argentina y sus gestos de cercanía hacia el país. Además, planteó que la victoria representa un nuevo capítulo en la trayectoria política de Lula, cuya historia, sostuvo, seguirá teniendo relevancia.

Hoy, como ayer, del lado Lula de la vida.



La historia del obrero que perdió hasta ganar, que fundó la clase media brasilera e industrializó su país defendiendo la soberanía y sus recursos.



El que siempre tuvo un abrazo y una muestra de cariño para la Argentina merecía este… https://t.co/tWUeTavhSj pic.twitter.com/av5Lni29bJ — Sergio Massa (@SergioMassa) October 26, 2026

Alberto Fernández celebró el vínculo con el presidente brasileño

El expresidente Alberto Fernández se sumó a las felicitaciones y recordó los distintos momentos que compartió con Lula, desde el período en que estuvo preso hasta su regreso a la política y al gobierno. Fernández destacó el recorrido del mandatario brasileño y celebró su nueva victoria electoral, con un mensaje que también puso en primer plano la relación entre ambos países.

Compartimos la tristeza de verte preso y la alegría de verte libre.⁰Caminamos juntos cuando volviste a gobernar.⁰Hoy Brasil te elige por cuarta vez y la Patria Grande festeja.⁰Felicitaciones al presidente reelecto, querido @LulaOficial 🇧🇷🇦🇷 pic.twitter.com/83YujiPNSu — Alberto Fernández (@alferdez) October 26, 2026

Las publicaciones de los tres dirigentes reflejaron el respaldo de referentes del peronismo argentino a Lula, en una jornada electoral que tuvo repercusiones políticas más allá de las fronteras brasileñas.