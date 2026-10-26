El triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones de Brasil generó reacciones entre los principales referentes del peronismo argentino, que expresaron públicamente sus felicitaciones al mandatario. Cristina Kirchner, Sergio Massa y Alberto Fernández se sumaron a los saludos y destacaron distintos aspectos de su trayectoria política.
Los mensajes coincidieron en reivindicar el recorrido político de Lula y su relación con la Argentina, aunque cada dirigente puso el foco en aspectos diferentes: desde la movilización electoral del pueblo brasileño hasta la historia personal del presidente y los lazos políticos que construyó con sus pares argentinos.
Cristina Kirchner destacó el respaldo del pueblo brasileño
La expresidenta Cristina Kirchner felicitó primero al pueblo de Brasil por su participación electoral y luego a Lula por haber conseguido la victoria. La exmandataria comparó la jornada con el 17 de Octubre, una fecha emblemática para el peronismo, y destacó la capacidad del presidente brasileño para movilizar a sus compatriotas.
Axel Kicillof también celebró el triunfo de Lula
El gobernador bonaerense Axel Kicillof se sumó a las felicitaciones del peronismo y destacó el resultado electoral como una señal de respaldo a la soberanía y la dignidad del pueblo brasileño. En su mensaje, sostuvo que la victoria de Lula dejaba una lección política: nunca hay que rendirse.
Kicillof también cuestionó la injerencia extranjera y las campañas de odio, al considerar que no pudieron derrotar la voluntad popular. “¡Hay otro camino!”, concluyó el gobernador, en un mensaje con el que celebró el resultado y felicitó al presidente brasileño.
Sergio Massa reivindicó la trayectoria de Lula
El exministro de Economía Sergio Massa también celebró el resultado y reafirmó su respaldo al mandatario brasileño. Massa puso el acento en la historia política y social de Lula, a quien vinculó con la defensa de la soberanía, los recursos nacionales y la industrialización de Brasil.
En su mensaje, el dirigente peronista también destacó el vínculo personal del presidente brasileño con la Argentina y sus gestos de cercanía hacia el país. Además, planteó que la victoria representa un nuevo capítulo en la trayectoria política de Lula, cuya historia, sostuvo, seguirá teniendo relevancia.
Alberto Fernández celebró el vínculo con el presidente brasileño
El expresidente Alberto Fernández se sumó a las felicitaciones y recordó los distintos momentos que compartió con Lula, desde el período en que estuvo preso hasta su regreso a la política y al gobierno. Fernández destacó el recorrido del mandatario brasileño y celebró su nueva victoria electoral, con un mensaje que también puso en primer plano la relación entre ambos países.
Las publicaciones de los tres dirigentes reflejaron el respaldo de referentes del peronismo argentino a Lula, en una jornada electoral que tuvo repercusiones políticas más allá de las fronteras brasileñas.