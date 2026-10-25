Una persona vota durante las elecciones presidenciales, legislativas y regionales este domingo en Sao Paulo (Brasil).

Los brasileños que votaron en la Argentina se inclinaron mayoritariamente por Lula da Silva, que reunió 4455 votos, frente a los 2012 de Flávio Bolsonaro. El presidente obtuvo el 69% de los sufragios válidos, contra el 31% de su rival, según los datos parciales del escrutinio.

En la calle Cerrito al 1300, miles de brasileños radicados en Buenos Aires se acercaron a votar a la embajada de ese país (unas 11.800 estaban habilitadas para hacerlo).

El recuento contabiliza 6581 votos y 18 de las 19 secciones electorales. Los datos disponibles no incluyen Puerto Iguazú y registran 53 votos en blanco y 61 nulos. En comparación con la primera vuelta, cuando se contabilizaron 5927 sufragios, la participación aumentó en 654 votos, un 11%.

Cómo fueron los resultados por provincia

Buenos Aires : fue el principal distrito de votación, con 6.066 sufragios. Lula obtuvo 4.184 votos (70%), mientras que Flávio Bolsonaro reunió 1.778 (30%). Se contabilizaron 47 votos en blanco y 57 nulos, con las 15 secciones informadas. fue el principal distrito de votación, con 6.066 sufragios.(70%), mientras que Flávio Bolsonaro reunió 1.778 (30%). Se contabilizaron 47 votos en blanco y 57 nulos, con las 15 secciones informadas.

Mendoza: la diferencia fue mucho más estrecha. Lula consiguió 62 votos (52%), frente a los 58 de Bolsonaro (48%). Hubo 126 sufragios en total , cuatro en blanco y dos nulos. La sección electoral registrada ya fue contabilizada.

Córdoba: Lula también se impuso, con 209 votos (54%), mientras que Bolsonaro obtuvo 176 (46%). El total fue de 389 sufragios, con dos votos en blanco y dos nulos. Las dos secciones electorales figuran como contabilizadas. Lula también se impuso, con 209 votos (54%), mientras que Bolsonaro obtuvo 176 (46%)., con dos votos en blanco y dos nulos. Las dos secciones electorales figuran como contabilizadas.

Los brasileños que votaron en la Argentina se inclinaron mayoritariamente por Luiz Inácio Lula da Silva. Fuente: REUTERS Amanda Perobelli

Más votos que en la primera vuelta

La cantidad de sufragios registrados pasó de 5927 en la primera vuelta a 6581 en el balotaje, una diferencia de 654 votos.

En términos porcentuales, el aumento fue del 11%, aunque todavía no es posible establecer la tasa de abstención sin conocer el total de electores habilitados en las sedes incluidas.

El conteo ya está realizandose en todas las mesas. El presidente electo asumirá el 5 de enero de 2027. La ceremonia se realizará en Brasilia y marcará el comienzo de un nuevo período presidencial de cuatro años.