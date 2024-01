El lapidario análisis de un ex director del FMI sobre Milei y la inflación: "Es un número horrible..."

El exdirector del Fondo Monetario Internacional (FMI), Claudio Loser, cuestionó los dichos del presidente Javier Milei sobre el número de la inflación de diciembre y remarcó que no es un logro, como estima el libertario.

El pasado domingo entrevistaron a Milei en Radio Mitre y cuando le consultaron sobre la cifra de la inflación de diciembre, dijo que "30% es un numerazo, es un espanto, claro, pero veníamos para un 45% ; si lo metemos en 30 es un logro fenomenal, abatimos un tercio en un mes".

"Hay un desastre inflacionario, pero si es del 30 tienen que sacarlo a pasear en andas a Caputo", comentó Milei a Radio Mitre.

En relación a esto, el exdirector del FMI, Claudio Loser, desacreditó los dichos del presidente, y en primer lugar declaró que 30% "Es un número horrible".

El Gobierno apeló el fallo contra el DNU que abrió la puerta a la lluvia de amparos

El Gobierno corre detrás de otro vencimiento y quiere evitar el embargo de bienes

¿Cómo ve la inflación de diciembre un ex FMI?

Fuente: Télam

"En diciembre hubo un arrastre importante y están todos los elementos de ajusto de precios controlados. En ese sentido hay que limpiar en esa parte" , explicó Loser en diálogo con Radio La Red.

Loser comparó a la inflación con términos de la odontología: "Podría ser menor la inflación, pero hay que ver si es sacar el diente que está careado e infectado o si todavía sigue la infección".

Respecto a la misión del FMI, que desembarcó este fin de semana en el país, el exdirector del organismo internacional dijo que "hay un gobierno nuevo pero la relación es con el país y las nuevas autoridades tienen que negociar los elementos del programa 2024".

"Hay que sentarse y mirar los detalles, los números, acciones, lo que se va a hacer en lo fiscal y cambiario. Eso se debe estar negociando y no va a ser una sola vez", explicó.

"Lo que se va a discutir son las medidas, el FMI puede decir que de acuerdo a su experiencia puedan no funcionar. No creo que haya dificultades, salvo una gran sorpresa", comentó.

"Quizás adelanten un poco, no veo mayor cantidad de dinero que 1500 millones más la plata que es para renovar", expresó.

"No queda más remedio, no en todo, pero no queda otra que el ajuste. Esto es la condición necesaria para salir de esta trampa en la que Argentina ha estado hace 12 años por lo menos, sino más", concluyó Loser.