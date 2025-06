El juez que condenó a Cristina Kirchner habló de las amenazas que recibió: "Actitudes cobardes"

El juez de Casación Carlos Mahiques habló este jueves sobre las amenazas que recibieron él y su familia tras la condena a la expresidenta Cristina Kirchner. El magistrado forma parte del tribunal que confirmó el fallo de la causa Vialidad en segunda instancia.

También sufrieron intimidaciones algunos jueces de la Corte Suprema y el juez Jorge Gorini, del Tribunal Oral Federal N°2, responsable de ejecutar el fallo.

"No puedo decir que estamos acostumbrados, pero molesta. Son actitudes cobardes y en algunos casos patéticos porque tienen ese sesgo de golpear desde detrás anónimamente", expresó Mahiques.

Causa Vialidad: refuerzos de seguridad y amenazas a los jueces

El camarista y fiscal intervino durante las primeras instancias de la causa Vialidad. Fue cuestionado también por el kirchnerismo por ser hermano de Juan Bautista, fiscal general de la Ciudad y subsecretario de Justicia durante el gobierno de Mauricio Macri.

En los últimos días, dado el alcance de la causa, el Tribunal de Superintendencia de Casación Federal, integrado por los jueces Daniel Petrone, Mariano Borinsky, Gustavo Hornos, Carlos Mahiques y Angela Ledesma, había ordenado que se dispusieran las medidas de seguridad necesarias para resguardar a las personas y los bienes en el edificio ubicado en Comodoro Py 2002, del barrio de Retiro, donde se llevan a cabo las diligencias en el caso.

Las amenazas, según relató el magistrado en diálogo con Radio La Red, ocurrieron en la localidad bonaerense de Mercedes, donde vive su familia. Allí hubo una panfleteada dirigida en su contra y hacia sus dos hijos.

"Lamentablemente son cosas que hay que asumir con coraje. La resiliencia es una actitud pasiva, pero el coraje es una elección, uno no nace con coraje y lo tiene que elegir y en algunas profesiones es necesario", expresó. "No hay que perder el eje. Son cosas que molestan e incomodan, pero hay que saber que en estos tiempos de emocionalidad perversa los jueces tienen que absorber todo eso sin poder replicar, porque es un contrapoder que pone límites al poder", agregó.

En su caso, sostuvo que lo amenazaron por su hijo Ignacio Mahiques, que intervino en la causa por la que fue condenada la expresidenta, y, a grandes rasgos, por "las sentencias de los últimos tiempos", en medio de una fuerte tensión entre el peronismo y el Poder Judicial por las causas contra la expresidenta.

"Más allá de las luces y sombras del sistema judicial, ha sabido blindarse y plantarse contra una ofensiva que se da hace muchos años, como la democratización de la justicia. La Justicia debe ser independiente, objetiva y más eficaz", insistió Mahiques.

En ese sentido, el magistrado recordó que no es la primera vez que enfrenta este tipo de situaciones. "Tengo casi 51 años en la Justicia. Tuve atentados personales, han puesto explosivos en autos y sufrí amenazas concretas. También tuve intentos de agresiones físicas", relató.

"Esto no es un fenómeno de época. Antes las amenazas venían de los presos, no del ámbito político . Yo digo siempre que no podemos resignar lo político de nuestra función, el problema es cuando se mete la política, hay que evitar el riesgo de empastamiento y mantener una distancia de perspectiva", consideró.

Por otra parte, prefirió no opinar acerca de la definición de la Corte, que confirmó la condena a Cristina. "No es sano ni ético comentar fallos de colegas en otras instancias. Es una decisión que está en el espectro de posibilidades y se toma a menudo con determinados personajes", sostuvo.