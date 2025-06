Zaffaroni repudió el fallo de la Corte y les lanzó una dura crítica: "Títeres..."

El fallo contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner supuso un cimbronazo para la opinión público y, lógicamente, los arcos políticos y judiciales se hicieron eco del revés de la Corte Suprema a la referente opositora.

En ese sentido, un magistrado que supo integrar el Tribunal Supremo de Justicia, Eugenio Raúl Zaffaroni, también se expidió sobre el fallo contra Fernández de Kirchner y tildó de "títeres" de los miembros de la Corte, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti.

"Sé cómo se trabajan estas cosas, pero no sé si esto merece una atención jurídica. Ninguno de los tres que integran este triunvirato supremo -que solo existe en la Argentina y en ningún lugar del mundo- conoce de materia procesal-penal", comenzó contundente y crítico Zaffaroni.

Luego, despotricó directamente con los miembros de la Corte: "Uno de ellos es especialista en obligaciones, el otro se la da de constitucionalista y el otro se la da de filósofo del derecho. Yo sé cómo se trabaja esto. Se toma una decisión política, hay que confirmar y se le dice al secretario que lo haga y lo proyecte" y remató que "el Leonardo da Vinci del Derecho no existe, necesitamos una Corte de 15 jueces".

"Títeres": la contundente acusación de Zaffaroni a la Corte

El exjuez de la Suprema Corte le dedicó un párrafo al vínculo que persiste entre el fiscal Diego Luciani y el exmandatario y acérrimo rival político de CFK, Mauricio Macri.

Eugenio Raúl Zaffaroni también se expidió sobre el fallo contra Fernández de Kirchner y tildó de "títeres" (Fuente: Archivo).

Sobre este punto, Zaffaroni no dudó al cuestionar el accionar de la Justicia: "Si yo me junto a jugar al pádel con el enemigo del otro y eso no ponen en duda nada, ¿qué querés que haga?".

"Creí que no iba a resolver ayer (por el día martes), que no iban a ser tan títeres de hacerlo el día que los medios decían que lo iban a hacer. Ni siquiera en las aberraciones se pierde tanto la dignidad", lanzó indignado el exmagistrado.

¿Qué sigue para Cristina Kirchner, según Zaffaroni?

Por otra parte, desestimó el accionar de la defensa de la exmandataria, que apeló el fallo de la Corte en el fuero interamericano.

"Yo no lo seguiría en el sistema interamericano porque tiene que pasar Washington y eso tarda años. Vería un poco más en el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, pero los tiempos de los organismo internacionales no son los tiempos de los jueces", apuntó.

Sin embargo, valoró bueno "armar el escándalo a nivel internacional", pero que la Corte Suprema "juzgan la competencia de los tribunales internacionales".

"Es un lawfare claro; es el lawfare que se hizo con Lula, con Correa, que se hizo en su momento con Evo Morales. Esto no es nuevo, en América lo conocemos", explicó el exministro de la Corte.