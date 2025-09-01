El Gobierno fue a la Justicia por los audios y le otorgaron una cautelar para frenar más filtraciones
El Gobierno pidió una cautelar y allanamientos de los periodistas, empresarios y medios relacionados a la filtración de los audios. La Justicia ya ordenó el cese de difusión pero únicamente del material grabado en la Casa Rosada.
El Gobierno nacional denunció ante la Justicia Federal una "operación de inteligencia ilegal destinada a desinformar y desestabilizar el proceso electoral", tras la difusión mediática de los audios de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en medio del Caso Spagnuolo.
Así lo anunció el vocero presidencial, Manuel Adorni, a través de una publicación en X en la que además hace alusión a la grabación de otros funcionarios del Ejecutivo. Ante el anticipo de que podía surgir más material comprometedor de otros miembros del Gobierno, aceleraron esta presentación judicial.
"Se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo. No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido", sentenció.
La denuncia fue presentada por Fernando Soto, el Director Nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad, y quedó a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal 12 que subroga el juez Julián Ercolini. "El mensaje es contundente: no se permitirá que las operaciones ilegales ni injerencias extranjeras manipulen la democracia argentina; los responsables deberán rendir cuentas ante la Justicia", agregaron fuentes oficiales.
Fuentes de la Casa Rosada precisaron a El Cronista que el espionaje ilegal detectado "responde a influencias extranjeras" y entre los apuntados se encuentran el periodista Mauro Federico, el empresario Pablo Toviggino, el conductor Jorge Rial y el abogado Franco Bindi, la pareja de la diputada Marcela Pagano y "operador judicial vinculado a Fernando Pocino", según el Gobierno. En el pedido se solicita el allanamiento del domicilio de todos los acusados.
También se solicita el allanamiento y secuestro forense de las oficinas y estudios de "Carnaval Stream", el medio por el cual se reprodujo por primera vez los audios del extitular de la ANDIS, Diego Sapgnuolo. En este sentido además instan a la Inspección General de la Justicia (IGJ) de requerir estatus, actas y beneficiarios finales de ese medio y todos los vinculados a Franco Bindi, como Extra TV y Radio Extra.
"En lo fundamental, deberá comprobarse el rol que pudieron haber tenido Marcela Pagano y Franco Bindi en la gestación del plan", detalla el documento al que accedió El Cronista. "Al mismo tiempo, deberán disponerse las diligencias probatorias conducentes para verificar la participación de Pablo Tovigginio, financista y propietario del canal Carnaval, en la difusión programada de las grabaciones captadas de modo clandestino. Lo propio corresponde también a Jorge Rial, panelista de esa misma señal, que se adelantó a asegurar que ´había videos´ cuando nadie más lo sabía", agrega.
Además, en la denuncia se solicitó una medida cautelar para impedir que se siga publicando nuevas filtraciones y "preservar la transparencia del proceso electoral". "Es imperativo dictar como medida cautelar urgente la prohibición de difusión, reproducción y/o circulación por cualquier medio de los audios y/o otro elemento escrito o audiovisual obtenidos en el marco de la operación ilícita denunciada", expresa.
Esto implica que no solamente se aplicaría una restricción para los imputados sino que además los medios de comunicación "para que se abstengan de difundir en forma total o parcial los registros cuestionados".
La Justicia se la otorgó a minutos de que se de a conocer la denuncia y ordenó el cese inmediato de la difusión "únicamente de los audios grabados en la Casa de Gobierno de la Nación" -no es el caso del material de Spagnuolo, que fueron grabados en espacios públicos-.
