El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, prepara una resolución para que prohibir que los funcionarios que no tengan rango ministerial puedan viajar en primera clase en los viajes oficiales, en el marco de las medidas de ajuste estatal que continuará implementando el presidente Javier Milei.

Así lo confirmaron fuentes oficiales a El Cronista. La medida busca recortar los viáticos de la Administración Pública, aunque no alcanzaría a los ministros, según especificaron las fuentes.

De todos modos, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que suelen viajar a las provincias con frecuencia, ya aplicaban por su cuenta esta decisión: la resolución tendría un impacto más bien simbólico.

Por caso, una noticia reciente que impactó en este sentido fue el viaje a Singapur que realizó en enero la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, en el marco de las actividades internacionales oficiales del área. Allí se reunió con el canciller y los ministros de Educación y Trabajo del país asiático.

Desde la cartera salieron a informar que, pese a haber sido un viaje oficial, no fue pagado por el Estado argentino. “Se hace saber que ni el traslado ni la estadía de la sra. Ministra representan erogación alguna para el Estado Nacional”, afirmaron en un escrito ante la prensa, ante las especulaciones que brotaron por el viaje.

Además, se espera que la cartera de Federico Sturzenegger, la cual se encarga de efectuar las medidas de Transformación del Estado y desregulación, consiga recortar un 10% la dotación estatal para finales del primer trimestre del 2026.

Otro de los frentes emblemáticos de la “motosierra” es el recorte de empleo público: según datos oficiales difundidos por el Ejecutivo, la dotación total se redujo 12,1% a noviembre de 2025, con un ahorro estimado de USD 2.444 millones, consolidando la poda como una pieza central del reordenamiento del gasto.

En este marco, Adorni busca reunirse con cada uno de los ministros para coordinar las carteras, algo que se puso como objetivo principal cuando asumió frente a la jefatura de Gabinete. Ya este martes se reunió con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el ministro del Interior, Diego Santilli.

En tanto, el de Economía, Luis Caputo, y el canciller Pablo Quirno, que se encuentran en Davos, Suiza, para acompañar al mandatario argentino y su hermana Karina Milei en el World Economic Forum, tuvieron sus reuniones en la previa del embarque.