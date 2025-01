El Gobierno ultima los detalles para elaborar la primera jugada política del año

Entrado enero de 2024, el Gobierno nacional estaba en el medio del caos político y social que buscaba la derogación del conocido DNU 70/23 de desregulación económica. En paralelo, ya había mandado al Congreso Nacional la Ley Bases y pretendía aprobarla en sesiones extraordinarias, las cuales después se extendieron hasta febrero y sin éxito en poder movilizarla.

El comienzo del 2025 se presagia más tranquilo. Lógicamente, el año pasado comenzó con las primeras semanas de la gestión de Javier Milei en la Casa Rosada: ninguno de sus funcionarios estaba habilitado a tomarse unos días de descanso. Aquello sí sucede ahora por lo que la primera quincena será de relativa calma para el Presidente, que después iniciará una gira internacional que tendrá como punto de inicio la asunción de Donald Trump en la ciudad de Washington y se prolongará a Davos, al otro lado del Atlántico.

En materia política, el oficialismo también esperará a que se reanuden las conversaciones políticas, al día de hoy pausadas por las dos semanas de fiestas. El fuego cruzado prosiguió pese a ello, en particular tras la decisión de Jorge Macri de adelantar las elecciones porteñas y sugerir la eliminación de las PASO en la Ciudad.

En varios despachos de la Casa Rosada no descartan que la rosca legislativa pueda reanudarse en las últimas semanas de enero. Si no -se atajan- podrían llamar a sesiones extraordinarias en febrero. Ya el Gobierno había anunciado en público que iba a convocarlas en diciembre para tratar una batería de temas clave para Milei. Finalmente, no se dio por la sensible situación que se generó a partir de la detención del senador aliado Edgardo Kueider.

Durante enero el recinto planea permanecer sin actividad, salvo un sorpresivo llamado a extraordinarias

¿Existe chance para la revancha? Hay uno de los proyectos en cartera que tiene un motivo particular y que sugiere cierta urgencia: la eliminación de las Primerias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).

"Les está quedando muy poco tiempo", avisa una alta fuente de la Justicia Electoral. Y es que, al día de hoy, los primeros movimientos de organización de las elecciones deben contemplar el mantenimiento de las PASO, sea cual fuere la suposición de lo que pudiera pasar con las mismas.

Incluso, tal y como publicó El Cronista, la Jefatura de Gabinete abrió las primeras cuatro licitaciones públicas con compra de material clave para el desarrollo del acto electoral y, en todos los casos, se hicieron estimaciones de materiales para una eventual primaria por agosto.

Aunque desde hace meses que el oficialismo viene insistiendo con la idea de eliminar esa instancia electoral, ninguno de los actores determinantes en la Cámara de Diputados y en el Senado habían sentado una posición clara.

Aquello cambió cuando días atrás, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, se mostró de acuerdo con quitar las PASO. Esa declaración pública fue hecha en el marco de su anuncio para suspender las primarias porteñas y, según trascendió desde el PRO, tanto la declaración como esa medida contaron con el aval del presidente del partido amarillo a nivel nacional, su primo Mauricio.

El anuncio de Jorge Macri la semana pasada

El espaldarazo del PRO podría tener correlatos con sectores de la UCR y de fuerzas provinciales que son aliadas a los libertarios. Aun así, los operadores políticos del Gobierno afirman que para asegurarse esa medida precisan del apoyo de Unión por la Patria, algo que no sucederá sin la venia de Cristina Kirchner, actual conductora del Partido Justicialista.

La deliberación a puertas cerradas en el peronismo habría tenido como saldo el acuerdo para apoyar una suspensión de las primarias en 2025. No está claro si aquello alcanza a una eliminación como tal: las primarias fueron un instrumento impulsado por el entonces Frente para la Victoria en los albores del primer mandato cristinista en 2009.

En los pasillos de la Casa Rosada consideran que el gesto que tuvo La Libertad Avanza al no promover el proyecto de ley de Ficha Limpia tendría un correlato con un apoyo para la suspensión electoral.

Santiago Caputo junto a Javier Milei

En el laboratorio electoral de los libertarios trabajan particularmente los asesores que responden a Santiago Caputo, asesor presidencial y uno de los tres integrantes del Triángulo de Hierro junto a los Milei. En esas usinas se imaginan u n escenario particularmente polarizado: uno representado por las ideas libertarias que representa Milei y otro polo aglomerado por el peronismo kirchnerista y fuerzas que no están alineadas a las reformas de la actual gestión de LLA.

Aunque aquello ya comenzó a estar en discusión, prevén que el debate en extraordinarias podría ser un paso anterior a sincerar el panorama electoral y que comience el típico movimiento de fichas del año.

Es justamente el sector de Caputo el que muestra mayores motivaciones a adelantar la discusión parlamentaria lo antes posible. Esto no coincide con lo que estiman en la conducción de la Cámara de Diputados. Luego de la caída del llamado a extraordinarias en diciembre, Martín Menem asegura que hay que aglomerar mayores consensos. Luego de las palabras de Jorge Macri, tal vez podría haberse encontrado un sendero para hacerlo.