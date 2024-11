El Gobierno salió explicar sus posturas en el G 20: qué dijo sobre la firma del documento

El Gobierno salió hoy a explicar la posición del país tras la firma del documento final del G-20 en Río de Janeiro. Este documento contiene elementos que parecen contradecir la prédica tradicional del gobierno de Javier Milei.

Federico Pinedo, sherpa de la Argentina en el G-20, utilizó su cuenta de X (anteriormente Twitter) para aclarar la postura argentina y responder a las críticas.

La posición argentina fue de no impedir el documento del G20 y adherir a la Alianza contra el Hambre y la Pobreza, pero con sus propios términos y políticas. Se equivocaron los que decían que Milei iba a romper todo infantilmente. — Federico Pinedo (@PinedoFederico) November 19, 2024

Pinedo comenzó su hilo de tweets afirmando que "la posición argentina fue de no impedir el documento del G20 y adherir a la Alianza contra el Hambre y la Pobreza, pero con sus propios términos y políticas". En este sentido, desmintió a quienes afirmaban que Milei "iba a romper todo infantilmente". Además, destacó que Milei fue "el único que defendió al Estado de Israel de los estados y terroristas que dicen que debe desaparecer", subrayando la soledad de esta postura pero también su honor para Argentina.

El sherpa argentino también se refirió a los medios de comunicación que hablaban de rupturas y aislamiento de Argentina. "Los medios de Brasil y de acá que hablaban de rupturas y aislamiento de la Argentina, tuvieron que ver como lo recibían al presidente los jefes de India y China", señaló Pinedo, enfatizando que "se puede disentir pero la única verdad es la realidad".

Por su parte, el presidente Javier Milei también utilizó la red X para compartir la "Declaración de la República Argentina en la reunión del G-20 en Brasil 2024". En esta declaración, Milei dejó en claro que Argentina no obstaculizaría la aprobación de una declaración de líderes del G-20, pero que su decisión se enmarcaba en términos específicos.

Milei expresó su preocupación por la seguridad internacional, mencionando violaciones a la integridad territorial de naciones como Ucrania y acciones que buscan la desaparición del Estado de Israel. "Creemos que los líderes del G-20 deben expresarse sobre la ayuda humanitaria, la liberación de rehenes y las gestiones de paz, pero sin ignorar las acciones ilegales de quienes atacan al Estado de Israel", afirmó.

Además, Milei subrayó que Argentina no se disocia del G-20, sino que busca fortalecerlo con su ejemplo de no obstaculizar la declaración de líderes. Sin embargo, enfatizó que ciertos puntos siguen siendo líneas rojas para el país. Entre estos puntos, destacó la libertad de expresión y los daños en línea, proponiendo eliminar expresiones como "desinformación, información falsa, discursos de odio y otros daños en línea" para preservar las libertades de pensamiento y expresión.

En cuanto a la implementación de la Agenda 2030, Argentina considera que afecta la vida, la libertad y la propiedad de las personas, valores consagrados en la Constitución. También se opuso a la mención de ciertas categorías de pagadores de impuestos, como los ultra-rich, por considerarla discriminatoria y un trato desigual frente a la ley.

Finalmente, Milei aclaró que Argentina entiende la palabra "género" de acuerdo con el artículo 7.3 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y no apoya ningún tipo de discriminación positiva, ya que violenta la igualdad ante la ley y vulnera los derechos de otros grupos.

La presencia de Milei en Río de Janeiro estuvo marcada por varios eventos relevantes. El Presidente se ausentó de la foto oficial de la cumbre, lo que generó diversas interpretaciones. Además, Milei se reunió con Kristalina Georgieva, directora del FMI, para discutir el acuerdo con el organismo, y con Xi Jinping, presidente de China, para tratar temas estratégicos como los swaps y obras de infraestructura.