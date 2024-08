El Gobierno respondió al interrogante sobre dónde están los lingotes de oro del Central

Luego de denuncias públicas y pedidos de información, el Gobierno respondió finalmente a los requerimientos sobre la ubicación geográfica de los lingotes de oro de la Argentina que fueron trasladados desde el Banco Central al Reino Unido. No obstante, lo hicieron a través de una evasiva en la que omitieron detalles sobre los operativos para mover el metal desde Buenos Aires pese a que se les inquirió esos datos a través de tres pedidos de acceso a la información. Ahora asoma una alternativa con la que se pretende alcanzar una nueva contestación.

Según consta en el trámite legal al que tuvo acceso El Cronista, el diputado de Unión por la Patria y líder de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, presentó tres requerimientos de acceso a la información acorde a la Ley 27.275 los días 15 y 29 de julio y 5 de agosto. En el Gobierno respondieron con una negativa a las tres solicitudes, citando diversos argumentos que el legislador calificó como insuficientes.

" La contestación de las autoridades del BCRA y su denegatoria son NULAS ya que no fundamentan los motivos por los que DENEGARON la información ", posteó en su cuenta en X. El pasado jueves, y luego de prorrogar el lapso legal de respuestas por 15 días acorde a lo dispuesto en la normativa, las autoridades del Banco Central emitieron una respuesta tras dar curso a la tramitación unificada de las solicitudes a través de la Subgerencia General de Operaciones, la Gerencia Principal de Administración de Reservas y la Gerencia de Análisis de Inversiones

"E n los términos del artículo 8 inciso B y C de la ley 27.275 de derecho de acceso a la información pública declarar la reserva y DENEGAR las solicitudes de acceso a la información pública formuladas por el Señor Sergio Omar Palazzo ", le contestaron por vía digital al pedido de información detallada acerca de la ubicación geográfica precisa de los lingotes y cómo se concretó el proceso de traslado desde Buenos Aires a Londres.

De esta manera vetaron cualquier respuesta por su carácter "confidencial y reservado ". Entre los fundamentos que expresan las autoridades del BCRA en el documento de respuesta advierten que "cualquier dato vinculado a la ubicación geográfica pasada, presente o futura de las respectivas cuentas utilizadas por el BCRA para la custodia de sus activos de reserva (incluyendo movimientos desde o hacia las mismas) podría poner en peligro la seguridad de estos activos , con su consecuente impacto en el respaldo de la política monetaria y cambiaria implementada, el respaldo de los depósitos, y la seguridad del sistema financiero".

Las autoridades del BCRA resolvieron "En los términos del artículo 8 inciso B y C de la ley 27.275 de derecho de acceso a la información pública declarar la reserva y DENEGAR las solicitudes de... — Sergio Omar Palazzo (@SergioOPalazzo) August 19, 2024

Del mismo modo, desde el área técnica del Central se negaron a brindar la información requerida ya que, frente al pedido de "detalles sobre operaciones específicas o rebalanceos entre cuentas, revelar esa información, permitiría entre otros aspectos sensibles, conocer los movimientos y la ubicación de activos que componen las reservas internacionales de este BCRA ; encontrándose fundamentado su resguardo y no divulgación, en la preservación de su seguridad".

Y que "el resguardo de la información pretendida, también se fundamenta en mantener sin cambios la política que ha venido sosteniendo esta Institución respecto al resguardo de la información sobre sus operaciones de administración de reservas incluidos los detalles sobre las estrategias de inversión de las reservas internacionales de este Banco Central como son las de compraventa o gestión del oro como activo de reserva, y sus respectivas fechas específicas, para proteger, la seguridad de estos activos y la estabilidad del sistema financiero".

Ante la consulta de El Cronista, Palazzo alegó que " el artículo 13 de la Ley de Acceso a la Información Pública dice que deben fundamentar ". El diputado adelantó que ya había formulado la misma pregunta al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, de cara a su próximo paso por la Cámara de Diputados para cumplir con el mandato de rendir cuentas ante el Congreso. Por ahora, no hay fecha prevista aunque se baraja una posible sesión en la última semana de agosto. De movida, el período para incluir las preguntas por parte de las y los legisladores cerró la semana pasada.

Desde el Gobierno, invocaron el inciso B del artículo 8 de la ley 27.275 bajo el fundamento que se trata de " información que pudiera poner en peligro el correcto funcionamiento del sistema financiero o bancario ", citó Palazzo en su cuenta de Twitter. Se trata de uno de los presupuestos consignados en el capítulo II de la normativa donde se listan las excepciones para brindar la información que se solicita al Estado a través de estos trámites.

Asimismo, las autoridades apelaron al inciso C que las exime de contestar bajo en caso de tratarse de "secretos industriales, comerciales, financieros, científicos, técnicos o tecnológicos cuya revelación pudiera perjudicar el nivel de competitividad o lesionar los intereses del sujeto obligado" .

Acorde a Palazzo, muchas de las preguntas que presentó en sus tres trámites de acceso a la información no tienen ninguna vinculación con ninguno de estos artículos como para que el Gobierno se ampare de forma global en los incisos B y C citados de la ley 27.275 para eludir una respuesta con datos. Mencionó el caso de su interrogante sobre la logística de los operativos, si se contrató un seguro, cuál fue la transportadora a cargo y si el traslado se concretó por vía de una aerolínea de bandera británica.

También buscó indagar respecto a si hubo alguna resolución del directorio del Central para autorizar la logística y los costos totales del traslado por tierra y aire y los seguros. Por último, consultó también el número específico de los lingotes que salieron de las arcas del Central para ser custodiados en Londres.

"La tercera cuestión es que se me niega la información pero por otro lado el ciudadano y ministro de economía [Luis Caputo] pareciera que si la tiene ya que reconoció la operación en un programa televisivo. Tanto secretismo no hace otra cosa que dejar claro que el oro se lo llevaron, que no nos quieren decir que están o van a hacer con él y que este gobierno no quiere que los ciudadanos se enteren de sus actos de gobierno", añadió Palazzo.