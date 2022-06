El Gobierno potenciará las exportaciones de gas a Chile y podrían obtenerse u$s 200 millones extra

En la última jornada de la Cumbre de las Américas, los presidentes Alberto Fernández y Gabriel Boric volvieron a encontrarse cara a cara para rubricar un acuerdo negociado semanas atrás en Buenos Aires, con ocasión de la visita del mandatario trasandino, y que permitirá a la Argentina potenciar las exportaciones de gas natural al vecino país.

Luego de entrevistarse en el Convention Center de Los Ángeles, Fernández y Boric acordaron que las empresas argentinas comiencen en breve y mediante licitación a proveer cerca de 4 millones de metros cúbicos diarios extra (m3/d) de gas natural en firme , desde la cuenca neuquina a Chile.

Según fuentes del sector, el precio mínimo de exportación sería de u$s 7 por millón de BTU, o 6,5% del valor al que cotice el barril de petróleo Brent, tomándose en la definición el mayor valor de ambos. La provisión adicional de 4 millones de metros cúbicos diarios engrosaría las exportaciones en u$s 220 millones, aproximadamente, sobre un negocio total de u$s 600 millones.

Además, la Argentina ha comenzado a proveer desde el 1 de junio alrededor de 300.000 metros cúbicos de gas natural por día a la región del Bio Bio. Esta provisión continuará hasta el 30 de septiembre de 2023, y servirá para abastecer la demanda domiciliaria en la ciudad de Concepción y sus zonas aledañas. A cambio del gas natural domiciliario, Chile pondrá a disposición energía eléctrica para el Norte Argentino (NOA).

Al mismo tiempo, los mandatarios dieron cuenta de la autorización otorgada a proveedores argentinos para realizar exportaciones de gas natural licuado, por la vía terrestre a Chile, y para continuar con los trabajos que permitirán tener rehabilitado el Oleoducto Trasandino para principios 2023. Esta obra mejorará la eficiencia logística para el transporte de crudo desde Vaca Muerta a Chile.

Precios testigo en el litio

Fernández y Boric también discutieron con sus consejeros incrementar la cooperación para el desarrollo de la industria del litio, un recurso con demanda al alza por su necesidad para la fabricación de celdas y baterías de energía eléctrica.

Sobre el mineral, el Gobierno ha establecido precios testigo para impedir ventas por debajo de un piso, al tiempo que alienta a las provincias productoras -Salta, Jujuy y Catamarca- a concertar entre sí a qué precios vender el carbonato de litio en bruto.

Litio: la Argentina es el país del mundo con más proyectos de exploración en marcha

La Argentina y Chile pretenden potenciar el "Grupo de Trabajo Binacional de Litio y Salares", un ámbito que permite "desarrollar acciones de cooperación binacional mediante el intercambio de experiencias entre empresas y equipos científicos, la formación y capacitación de recursos humanos, y el estímulo al desarrollo de los encadenamientos productivos relacionados con esta industria".

Ambos mandatarios acordaron aunar esfuerzos para lograr financiamiento internacional para la transición energética y de reconversión productiva sostenible. También exigieron que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sea recapitalizado para poder aumentar su cartera de proyectos relacionados al cambio climático.