Marcha federal piquetera: fue impactante la movilización y el Gobierno optó por el silencio

Apenas un rato después de que el Indec diera a conocer la inflación de abril, de 65, la Marcha Federal convocada por la Unidad Piquetera completaba su recorrido de tres días frente a Casa Rosada, adonde llevó su reclamo contra el ajuste, el Fondo Monetario Internacional y a favor de la duplicación del Salario Mínimo Vital y Móvil. Participaron una treintena de organizaciones sociales, sobre todo de izquierda.

El acto central fue en el escenario ubicado en Plaza de Mayo , pero hubo otros puntos en los que se congregaron los manifestantes que luego confluyeron a metros de la Casa de Gobierno como Retiro, Constitución y Once. En la esquina del Congreso, en Callao y Avenida Rivadavia, se montó un escenario sobre una camioneta desde la que vivaban las consignas convocantes.

Esta vez, a diferencia de la marcha contra el FMI que terminó con piedrazos sobre el frente del Palacio Legislativo, con foco en el ala del Senado y en el despacho de Cristina Kirchner, hubo un operativo policial montado por la Ciudad que sin ser exagerado fue evidentemente suficiente. Incluso el acuerdo previo se vio reflejado en las calles con carriles habilitados para que se pudiera circular y la vía libre para el Metrobus de la 9 de Julio que apenas fue cortado un rato. Aún así, los miles de manifestantes que llegaron de todo el país colapsaron el centro. Según los organizadores fueron 300 mil durante los tres días y 100 mil los que llegaron hasta el acto central.

Marcha Federal de la Unidad Piquetera

En Gobierno y en la Ciudad destacaron la tranquilidad de la marcha, magnificada por las imágenes de los drones pero no por las declaraciones políticas. En Casa Rosada por ejemplo apenas hubo algunos funcionarios y todos en silencio. Con el presidente Alberto Fernández de gira ahora en París están también el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello; el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, y Gabriela Cerruti, su vocera.

El jefe de Gabinete que también tiene despacho en el primer piso participó por la mañana del congreso de la UOCRA en Parque Norte y después viajó a Paraná junto al embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Argüello. El ministro del Interior Eduardo 'Wado' de Pedro se fue de La Rioja a la provincia de Misiones y hoy estará en Mar del Plata. El ministro de Desarrollo, Juan Zabaleta, se quedó en su despacho con vista privilegiada a la 9 de Julio.

La decisión política fue de no confrontación. Zabaleta repite desde que asumió que su ministerio es de puertas abiertas al diálogo y muestra sus números como la suba de la inversión en el Sistema Alimentario Escolar de $ 8000 millones a 16.000 millones; el bono de marzo para titulares del Potenciar Trabajo; la suba del Salario Mínimo Vital y Móvil y el aumento de la tarjeta Alimentar, entre otras medidas. Algunas de las demandas de los manifestantes fueron aceptadas en el marco de las conversaciones que desactivaron el último acampe mientras que otras fueron rechazadas, por ejemplo la ampliación de planes sociales.

La situación económica, los índices de inflación y de pobreza, fueron parte central del reclamo de los organizadores. "Por trabajo y por salario, contra el hambre y la pobreza" fue la consigna central del Polo Obrero, Barrios de Pie, CUBA-MTR, el Movimiento Teresa Rodríguez 12 de abril, el MST Teresa Vive y el Frente de Organizaciones en Lucha.

Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero que incomoda al Gobierno y encabezó los reclamos en los acampes frente a Desarrollo, advirtió que "este es un reclamo que empieza a ser del pueblo, no solo de las organizaciones piqueteras". Y contradijo a los funcionarios que hablan de un crecimiento económico con pronósticos optimistas. "No lo vemos en los barrios, pero más allá de esto todos los economías dicen que lo que hubo fue un rebote, el cual ya se paró y volvemos a entrar en recesión", señaló. Además destacó: "Parece que el Gobierno no se diera cuenta de lo que está pasando en el país"