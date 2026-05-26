Las entidades deberán presentar en un plazo de 15 días un “Plan de Contingencia” con metas trimestrales y medidas correctivas.

En esta noticia Obras sociales en crisis: cuáles son las intimadas por el Gobierno

En el marco del reordenamiento del sistema que impulsa el Ministerio de Salud de la Nación, la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) declaró en situación de crisis a cinco obras sociales luego de detectar incumplimientos en materia contable, financiera y prestacional.

La medida fue oficializada este martes a través de una serie de resoluciones (934, 935, 936, 937 y 938) publicadas en el Boletín Oficial.

Según los considerandos, todas las obras sociales presentaron un “factor de criticidad superior al valor límite” previsto en el Decreto 1400/2001, normativa que regula el procedimiento para los agentes del seguro de salud que atraviesan una situación de crisis.

Obras sociales en crisis: cuáles son las intimadas por el Gobierno

Entre las irregularidades detectadas aparecen deficiencias en la presentación de balances, estados financieros y documentación obligatoria, además de problemas vinculados a prestaciones médicas y atención a afiliados.

Las obras sociales afectadas son:

Obra Social de Maquinistas de Teatro y Televisión

Obra Social del Personal de Dirección de la Empresa Subterráneos de Buenos Aires

Obra Social Modelos Argentinos

Obra Social de Serenos de Buques

Obra Social de Obreros de Empacadores de Fruta de Río Negro y Neuquén

Las entidades deberán presentar en un plazo de 15 días un “Plan de Contingencia” con metas trimestrales y medidas correctivas.

En el caso de la Obra Social del Personal de Dirección de la Empresa Subterráneos de Buenos Aires, el organismo también detectó incumplimientos vinculados al Programa Médico Obligatorio, la actualización de autoridades y el padrón de afiliados.

Por su parte, la Obra Social de Obreros de Empacadores de Fruta de Río Negro y Neuquén registró observaciones relacionadas con la cartilla destinada a beneficiarios y documentación vinculada al Programa Médico Obligatorio.

Las entidades deberán presentar en un plazo de 15 días un “Plan de Contingencia” con metas trimestrales y medidas correctivas para revertir su situación económica y administrativa.

Además, la SSS facultó a las distintas gerencias que integran el Comité de Evaluación y Seguimiento de Crisis y Liquidación de los Agentes del Seguro de Salud para monitorear la evolución de cada caso.

El organismo sostuvo que las medidas se adoptaron tras los informes correspondientes al primer trimestre de 2026 y recordó que el régimen vigente prevé mecanismos especiales de control para garantizar la continuidad de las prestaciones a los afiliados mientras las entidades atraviesan el proceso de regularización.

Desde el inicio de la gestión de Javier Milei, la Superintendencia de Servicios de Salud está llevando adelante un reordenamiento del sistema donde audita y fiscaliza a todos los Agentes del Seguro de Salud.