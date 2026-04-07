Este martes, el oficialismo vuelve a la carga con la reforma de la Ley de Glaciares, que entra en una instancia clave en el Congreso. Es que, tras la media sanción obtenida en el Senado el pasado 26 de febrero, se espera que la Cámara de Diputados comience su tratamiento. En sesiones extraordinarias, el proyecto fue aprobado en la Cámara Alta con 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención, un escenario que evidenció apoyos cruzados más allá del oficialismo, con respaldo de sectores del peronismo vinculados a provincias mineras. Tras esto, este martes el Gobierno intentará conseguir dictamen de comisiones para tratar la reforma en Diputados al día siguiente. Así, el cronograma parlamentario prevé una reunión plenaria de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales a partir de las 14.00. Allí expondrán especialistas y representantes provinciales antes de la firma del dictamen de mayoría, el paso previo que habilitaría el tratamiento en el recinto este miércoles a partir de las 15.00. Para llegar al recinto, el oficialismo necesita reunir 129 diputados para el quórum. En ese conteo previo, los bloques convocantes estiman que el proyecto podría alcanzar una mayoría simple, con apoyo de La Libertad Avanza, el PRO, sectores de la UCR, Innovación Federal y legisladores provinciales aliados. La oposición, en tanto, anticipa objeciones por el desarrollo de las audiencias públicas y la eventual colisión de la reforma con normas ambientales vigentes y por el riesgo de una judicialización inmediata en caso de sanción. El proyecto cuenta con el respaldo de gobernadores de provincias mineras como Mendoza, San Juan, Catamarca y Salta —Alfredo Cornejo, Marcelo Orrego, Raúl Jalil y Gustavo Sáenz, respectivamente—, que promueven la reforma en función de su impacto sobre inversiones en litio y cobre. La iniciativa se vincula además con la implementación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), al buscar remover restricciones que afectan esos desarrollos. La ley vigente hasta el momento, aprobada en 2010, establece una amplia protección que resguarda tanto los glaciares como el ambiente periglacial, es decir, zonas congeladas cercanas que regulan el agua. Para ello, prohíbe actividades que afecten su integridad, específicamente la minería y la explotación de hidrocarburos en las zonas afectadas. Al definir a los glaciares como bienes de carácter público, la norma busca “preservarlos como reservas estratégicas de agua, proteger la biodiversidad, cuidarlos como fuente de información científica; y valorarlos como atractivo turístico”. Con ese fin, restringe todas aquellas actividades que puedan afectar la condición natural de los glaciares, entre ellas: Sin embargo, desde LLA aseguran que la normativa actual genera “inseguridad jurídica y parálisis de inversiones” y, con esta modificatoria, buscan restringir la protección solo para aquellos glaciares que “cumplan una función hídrica efectiva y estratégica”. Por ello, apuntan a pasar de una protección automática del ecosistema a evaluaciones por función hídrica. Así, se buscaría revisar caso por caso las implicaciones ambientales de desarrollos productivos en zonas glaciares y periglaciares. Además, la modificación propuesta les otorga más autonomía a las provincias para decidir sobre la explotación de sus recursos naturales. El proyecto oficialista se sustenta en un reclamo que comparten las jurisdicciones con potencial de explotación de litio y cobre, como San Juan, Catamarca y Jujuy, entre otras. De aprobarse, la decisión final sobre las áreas de protección y los proyectos de inversión en zonas periglaciares y glaciares recaerían sobre los gobernadores y se analizaría caso por caso, en lugar del estándar actual que prohíbe toda actividad posiblemente dañina a nivel nacional. El proyecto de ley, remitido al Congreso a finales del año pasado, otorga a las provincias la potestad de determinar las zonas periglaciales (cercanas a los glaciares) donde se permitan las actividades mineras. La iniciativa modifica la Ley de Glaciares aprobada en 2010, una norma pionera en Latinoamérica que establece la protección de los glaciares y del ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua. Desde entonces, la norma enfrenta cuestionamientos por parte de sectores vinculados a la megaminería, que históricamente buscaron limitar su alcance. Sin embargo, en 2019 la Corte Suprema ratificó su constitucionalidad y reafirmó que los glaciares y el ambiente periglacial son bienes de carácter público y que, en contextos de conflicto, los derechos colectivos como el acceso al agua prevalecen por sobre intereses individuales. En 2024, el Gobierno de Milei ya había intentado reformar la norma para permitir actividades económicas en ambientes periglaciales, lo que no prosperó por los contundentes reclamos de los ambientalistas. El Gobierno alega que la modificación a la Ley de Glaciares es necesaria para contribuir al desarrollo económico del país a través del impulso a la minería. Las mineras sostienen que no todos los ambientes periglaciales constituyen “reservas estratégicas de recursos hídricos” a ser protegidos. Por ende, insisten en que una determinación caso por caso por parte de las provincias -dueñas de los recursos naturales, según la Constitución- podría habilitar proyectos productivos en áreas “sin función hídrica relevante”. El proyecto del Ejecutivo desató una fuerte reacción de rechazo entre organizaciones ambientalistas, que advierten que están en juego importantes reservas de agua y que no se puede permitir que los intereses de empresas privadas se sobrepongan frente a los derechos colectivos a un ambiente sano, consagrados en la Constitución nacional. En la misma línea se manifestaron desde los bloques opositores: advierten que una modificación de la normativa actual afectaría un recurso vital para la población. De acuerdo a un inventario oficial hecho entre 2011 y 2018 -ahora en actualización-, en Argentina hay 16.968 cuerpos de hielo, de los cuales 16.078 se encuentran en la cordillera de los Andes y 890 en las islas del Atlántico sur. En total, cubren 8.484 kilómetros cuadrados. En un informe presentado en diciembre de 2024 ante la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Argentina reconoció que el aumento de la temperatura ha generado un retroceso de casi todos los glaciares patagónicos de los Andes durante las últimas décadas: 48 de los 50 principales glaciares del Campo de Hielo Patagónico Sur presentaron una creciente disminución. Los datos oficiales más recientes corresponden a la actualización del inventario en la región de los Andes Desérticos (noroeste y norte de la provincia de San Juan), donde se registró una reducción del 17 % en el hielo descubierto. En Argentina no existe un registro nacional de proyectos mineros en ambientes glaciales y periglaciales, pero los ambientalistas coinciden en que muchas áreas de concesión minera afectan o pueden afectar los glaciares y sus zonas adyacentes. En 2016, un informe gubernamental admitió la existencia de 44 proyectos mineros -sobre un total de 77- en ambiente periglacial. Desde entonces no hay nuevos datos oficiales, pero se presume que esa cifra es muy superior debido al explosivo crecimiento que ha tenido la minería en Argentina: solo en los tres últimos años la cantidad de proyectos en el país saltó de 160 a 325, con fuertes inversiones principalmente en litio, cobre y oro.