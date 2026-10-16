El boom del e-commerce pierde impulso: la lectura del sector sobre la recuperación del consumo

A través de ICC Argentina, presidida por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y con el apoyo de la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa de la Nación, TikTok pondrá en marcha en Argentina un programa gratuito de capacitación para pymes y emprendedores.

La iniciativa, denominada Digital Commerce Labs (Laboratorios de Comercio Digital) ya se implementa en distintos mercados de América Latina, África y el Sudeste Asiático.

Desde la CAC precisaron que comenzará a implementarse este mes y tendrá talleres en vivo durante el primer trimestre de 2027.

El programa apunta a micro, pequeñas y medianas empresas, independientemente de su nivel de madurez digital, sector de actividad o vínculo con las entidades organizadoras.

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En Argentina será coordinado por Marcelo Elizondo, representante e ICC Argentina. El lanzamiento oficial será el miércoles 21 de octubre a las 11, mediante una sesión virtual.

A partir de ese momento estarán disponibles los primeros contenidos autogestionados, mientras que las aulas virtuales con especialistas comenzarán durante el primer trimestre de 2027.

Del contenido a la venta

En diálogo con El Cronista, Elizondo contó que la propuesta combina tres modalidades de capacitación. La primera son eventos de comunidad, presenciales o virtuales, destinados a conectar empresas, compartir casos y analizar las tendencias que están modificando el comercio.

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El segundo eje son módulos online de entre cuatro y cinco horas, que pueden realizarse a ritmo propio desde cualquier dispositivo. Incluyen contenidos sobre creación de contenido, marketing multicanal, herramientas de inteligencia artificial y estrategias para avanzar hacia el comercio internacional.

El tercer componente son aulas virtuales de entre una hora y media y dos horas, en las que especialistas locales y regionales trabajarán sobre casos concretos, demostraciones de herramientas y ejercicios colaborativos.

La propuesta busca así ir más allá de la capacitación sobre una plataforma específica y brindar herramientas para que las empresas puedan desarrollar una estrategia digital integral, desde la generación de contenido hasta la venta y la llegada a mercados externos.

El boom del comercio online

El lanzamiento se produce en un contexto marcado por la caída del consumo tradicional, pero con expansión del canal digital.

Según los datos citados por la CAC, las órdenes de compra online crecieron 21% interanual, mientras que durante el primer semestre del año el comercio electrónico alcanzó una facturación cercana a $19,5 billones, un 28% más que en igual período del año anterior.

Para Marcelo Elizondo, director de la CAC y presidente de ICC Argentina, estos cambios están modificando la forma en que las pequeñas empresas compiten.

“El comercio digital dejó de ser una alternativa para convertirse en el motor de la competitividad de las pymes y los emprendedores”, sostuvo.

Elizondo señaló que el objetivo del programa será brindar herramientas para que las empresas puedan definir estrategias de venta digital y, al mismo tiempo, avanzar en su inserción internacional.

“Mediante aulas virtuales, formación asincrónica y espacios de networking, brindará herramientas clave para que las empresas definan estrategias eficientes de venta digital, permitiéndoles consolidarse a nivel local e insertarse con éxito en el mercado internacional”, agregó.

Un programa que ya se expande por otros mercados

El Digital Commerce Labs forma parte de una iniciativa global que la ICC y TikTok están desplegando en 10 mercados de América Latina, África y el Sudeste Asiático.

En América Latina, además de Argentina, el programa se implementa en México, Colombia y Perú, mientras que también comenzó su expansión hacia mercados de África, como Nigeria, y el Sudeste Asiático, con Tailandia entre los países incluidos en esta etapa.

La metodología mantiene una estructura común: la ICC Academy aporta la plataforma y los contenidos de formación global, mientras que los capítulos nacionales adaptan los talleres y actividades a las necesidades de cada mercado.

Para las pymes argentinas, el foco estará puesto en un desafío que excede a TikTok: convertir la presencia digital en ventas, incorporar herramientas de inteligencia artificial y utilizar los canales online como una vía de expansión comercial, incluso hacia el exterior.