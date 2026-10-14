TikTok ha servido como canal de promoción para negocios locales | Foto: Kampus Production en Pexels

En esta noticia TikTok como canal para negocios locales

TikTok busca ampliar el uso de su plataforma entre las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) en México mediante cursos gratuitos de digitalización y comercio electrónico, en una estrategia que incluye capacitación para vender productos a través de TikTok Shop.

El programa forma parte de una alianza global con la Cámara de Comercio Internacional (ICC, por sus siglas en inglés), que contempla cursos adaptados a los mercados locales. En América Latina participan México, Colombia y Perú, mientras que Argentina y Brasil también realizarán actividades a través de sus capítulos nacionales.

“Es una alianza enfocada a capacitar a las mipymes en habilidades digitales”, explicó Edgar Rodríguez, director de asuntos públicos de TikTok para América Latina, en entrevista con El Cronista.

Los cursos ya están disponibles en línea y no tienen costo. En México, la iniciativa se desarrolla con ICC México y la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX), cuyas empresas afiliadas podrán inscribirse.

Rodríguez explicó que la capacitación abarca desde la creación de cuentas y sitios web hasta la incorporación al comercio electrónico y el uso de herramientas digitales. También incluye contenidos básicos sobre temas fiscales. TikTok aportará módulos sobre el uso de su plataforma para promocionar productos y servicios, así como sobre TikTok Shop, su herramienta de venta en línea.

Esta última capacitación se ofrecerá en México y Brasil, los dos países de América Latina donde TikTok Shop está disponible, de acuerdo con Rodríguez.

La empresa no definió una meta de participantes para el programa. “Queremos llegar al mayor número posible de mipymes”, señaló Rodríguez.

TikTok como canal para negocios locales

Una de cada cinco mipymes conectadas a internet en México utiliza TikTok para promocionar sus productos y servicios, según datos compartidos por Rodríguez. La plataforma también identificó que casi seis de cada 10 usuarios en el país que ven una recomendación de un establecimiento local terminan visitándolo, de acuerdo con un estudio de impacto socioeconómico de la compañía.

Para los negocios, este comportamiento representa una vía para atraer clientes mediante contenido digital, tanto a establecimientos físicos como a prestadores de servicios profesionales.

“Es generación de economía hiperlocal gracias al descubrimiento y a las recomendaciones”, dijo Rodríguez, quien mencionó como ejemplos a restaurantes, plomeros, contadores y especialistas legales que utilizan la plataforma para darse a conocer.

La alianza se suma a otros esfuerzos de TikTok para acercarse a las pequeñas empresas, entre ellos su iniciativa Emprende en TikTok. Sin embargo, la compañía no detalló cuántas empresas participan actualmente en ese programa ni cuántas espera incorporar mediante los nuevos cursos.