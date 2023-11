El futuro "gobernador de Vaca Muerta" confirmó su apoyo a Massa para el balotaje

A falta de cinco días para el balotaje que definirá el próximo presidente, el gobernador electo de Neuquén, Rolando Figueroa, expresó su apoyo al candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa.

Previo a la llegada de Massa a la provincia de Neuquén, en donde llevará a cabo un acto, el gobernador electo Rolando Figueroa confirmó que apoyará al ministro de Economía en el balotaje.

En dialogo con Radio Nacional, "Rolo" Figueroa ratificó su apoyo al candidato del oficialismo y dejó en claro porqué no se inclinó por Javier Milei, de La Libertad Avanza.

Según explicó el gobernador electo, el apoyo lo tenía "definido hace mucho tiempo". Figueroa comentó que la reciente postura se tomó cinco días antes porque "formamos parte de un frente. Se ha superado la instancia en la cual participaron todos los partidos políticos".

"Nosotros creíamos que era importante esa libertad que habíamos dado poder trabajarla de otra manera y en donde evidentemente para la Patagonia y en función de todo lo que hemos escuchado de los dos candidatos y además una mitad de años con Sergio, una mitad de años con Alberto y con Pedro Pessati, me hace estar hoy acá acompañando ya en una forma visible", comentó Figueroa.

Por otro lado, apuntó contra Javier Milei y se expresó contra alguna de sus propuestas: "Le decimos que no la venta de órganos, no a la quita de coparticipación, no al avasallamiento del federalismo".

"Le decimos sí a la posibilidad de que Vaca Muerta sea de los neuquinos, de los mendocinos, de los pampeanos y de los ríonegrinos", sostuvo optimista Figueroa.

Figueroa es un ex integrante del MPN que fue vicegobernador de Gutiérrez en el período 2015-2019. El hasta ahora mandatario electo recibió apoyo político del PRO, con guiño el expresidente Mauricio Macri, y un sector del PJ local.

A inicios de octubre de 2022, el gobernador elector publicó una carta en la que anticipaba que disputaría el ejecutivo provincial por fuera de su partido, por aquel entonces el MPN.

Mediante el escrito cuestionó la conducción de la agrupación y al Gobierno local: "Me siento orgulloso de ser parte del MPN, pero me incomoda no sentir orgullo en el presente cuando tenemos una provincia rica con mucha pobreza ; es intolerable la desigualdad cuando lastima y daña".

"Neuquén está anudada; tanto pujé por desatar el nudo y no he podido, que me di cuenta de que es más conveniente cortarlo", había asegurado y que "la mayoría en esta provincia la pelea, padece las injusticias, pide cambios que una minoría ignora; en definitiva , Neuquén está pidiendo cortar".

En su momento había pedido al pueblo neuquino que lo acompañen para el "arranque de un nuevo tiempo" en la provincia.