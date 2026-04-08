En un gesto de fuerte alineamiento estratégico, las cúpulas empresariales de la Argentina mantuvieron un encuentro clave con el embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas. El almuerzo, que reunió a los líderes del G6, funcionó como una plataforma para ratificar el compromiso del sector privado con una agenda de apertura económica y sintonía política con la Casa Blanca. Los representantes de la industria, el comercio, el agro, la construcción, la banca y la bolsa enfatizaron que el camino hacia la recuperación pasa, indefectiblemente, por la “normalización macroeconómica” y el respeto a las instituciones. “La vigencia de la seguridad jurídica es la condición esencial para recuperar la confianza de los mercados internacionales y promover el flujo de inversiones hacia el país”, señalaron desde el grupo. El “mejor” clima de negocios recibió un espaldarazo adicional este martes durante el foro organizado por el Atlantic Council en Buenos Aires, donde el respaldo financiero de Estados Unidos y el alineamiento político de la Argentina se posicionó como clave de la nueva etapa. John Jovanovic, presidente del Export-Import Bank (Ex-Im Bank) de los Estados Unidos. Jovanovic fue contundente al destacar las mejoras macroeconómicas del Gobierno de Javier Milei y aseguró que las empresas de EE.UU. puede que no sean las más baratas pero son con las que se pueden tender lazos de largo plazo. El acercamiento no es solo diplomático, sino operativo, según plasmó el comunicado oficial. El G6 propuso fortalecer la relación bilateral sobre “valores compartidos” y “con base en una agenda común orientada al desarrollo económico, la competitividad de los sectores productivos, la inserción internacional y la generación de empleo de calidad”. El interés también se concentra en la Inserción comercial internacional y la Modernización a partir de Reformas en el mercado laboral y reducción de impuestos distorsivos. El bloque reafirmó su intención de trabajar en áreas estratégicas donde Estados Unidos es un actor clave, como energía, infraestructura y crédito. Esta búsqueda de previsibilidad y “reglas claras” busca posicionar a la Argentina como un socio confiable en el actual contexto geopolítico. El grupo está conformado por las entidades de mayor peso en la economía nacional: ADEBA (Bancos Argentinos); BCBA (Bolsa de Comercio de Buenos Aires); CAC (Cámara de Comercio y Servicios); CAMARCO (Cámara de la Construcción); SRA (Sociedad Rural Argentina) y la UIA* (Unión Industrial Argentina). Noticia en desarrollo...