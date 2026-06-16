El empleo privado volvió a caer en marzo: cuáles fueron las provincias y sectores más golpeados
La cantidad de trabajadores registrados en el sector privado retrocedió 0,1% en marzo y acumuló una pérdida de más de 216.000 puestos desde noviembre de 2023. Qué provincias y sectores lideraron las bajas mensuales.
A cuánto está el dólar blue hoy martes 16 de junio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.