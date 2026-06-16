El mercado laboral formal volvió a mostrar señales de retroceso en la última medición de marzo. En este sentido, son 16 los distritos subnacionales que mostraron un retroceso y la industria manufacturera lidera la destrucción del empleo. ¿Cómo están las provincias?

Según datos de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación procesados por Politikon Chaco, el empleo registrado en el sector privado cayó 0,1% en la comparación mensual desestacionalizada, equivalente a una pérdida de 7.603 puestos de trabajo respecto de febrero.

Con este resultado, el nivel de empleo privado formal quedó 3,4% por debajo del registrado en noviembre de 2023, antes del cambio de gobierno, lo que implica una reducción acumulada de 216.643 empleos .

La caída tuvo además una amplia extensión territorial: dieciséis jurisdicciones registraron retrocesos mensuales, apenas cinco lograron crecer y otras tres permanecieron sin cambios.

La Rioja encabezó las bajas provinciales

Entre los distritos con peor desempeño en marzo, La Rioja mostró la caída más pronunciada, con una contracción mensual del 2,7%. Detrás se ubicaron Catamarca y Santiago del Estero, ambas con descensos del 1,6%.

Tierra del Fuego también registró una baja significativa del 1%, mientras que Corrientes, Misiones y Formosa exhibieron retrocesos del 0,7% .

Más atrás aparecieron Chaco, Jujuy y La Pampa, con caídas del 0,5%.

En sentido contrario, solo cinco provincias lograron expandir el empleo privado formal durante marzo.

Neuquén lideró con una suba del 0,9%, seguida por San Juan y Tucumán, que crecieron 0,3% cada una.

Mientras tanto, Río Negro y San Luis completaron el grupo de jurisdicciones con resultado positivo, con avances del 0,1%.

Industria y finanzas, entre los sectores más afectados

El deterioro también se observó a nivel sectorial. La industria manufacturera volvió a ser el principal foco de destrucción de empleo al perder 5.043 puestos durante marzo, lo que representó una baja mensual del 0,4%.

La intermediación financiera mostró la mayor contracción relativa, con una caída del 0,5% y una pérdida de 764 empleos.

También registraron bajas el transporte y otros servicios conexos (-0,3%), el comercio (-0,2%), electricidad, gas y agua (-0,1%) y otros servicios (-0,1%).

Del otro lado, apenas cuatro actividades lograron expandirse .

En línea con el modelo extractivista libertario, la explotación de minas y canteras lideró el crecimiento con un avance del 0,5% y 434 nuevos empleos.

Además,crecieron el agro (+0,3% y 871 puestos), la pesca (+0,3%) y los servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler (+0,1% y 530 empleos).

Más de 216.000 empleos menos que en noviembre de 2023

La comparación con noviembre de 2023 muestra un panorama todavía más desafiante. A nivel nacional, el empleo privado formal acumula una caída del 3,4% .

Solo dos provincias lograron superar los niveles de empleo previos al cambio de gobierno.

Neuquén registra un crecimiento acumulado del 6,6%, equivalente a 9.501 puestos adicionales, mientras que Río Negro exhibe una mejora del 3%, con 3.294 empleos más.

San Juan se mantiene prácticamente en el mismo nivel que entonces.

En el resto del país persisten los retrocesos.

Las mayores caídas acumuladas corresponden a Santa Cruz (-16,1%), Tierra del Fuego (-14,4%) y Formosa (-12,2%). También muestran pérdidas de dos dígitos Catamarca (-11,2%), La Rioja (-10,5%) y Misiones (-10,1%) .

Por sectores, la construcción continúa siendo la actividad más afectada desde noviembre de 2023, con una caída acumulada del 13,6%.

Le siguen la explotación de minas y canteras (-8,5%) y la industria manufacturera (-6,5%).

De los catorce sectores relevados, doce muestran actualmente niveles de empleo inferiores a los existentes antes del cambio de gobierno.

Solo la pesca, con una expansión del 18%, y el agro, con una mejora del 3%, exhiben resultados positivos en el período.