El emotivo y devastador mensaje de Esteban Bullrich después de ser elegido como el legislador del año

Esteban Bullrich, ex senador de Juntos por el Cambio por la provincia de Buenos Aires, publicó un video en sus redes sociales luego de ser distinguido como uno de los legisladores nacionales más destacados del año pasado. Reiteró este martes su disgusto con la clase política por la falta de acuerdos y apuntó contra el Gobierno.

En ese contexto, agradeció el reconocimiento a El Parlamentario y aprovechó para expresarse en el mismo sentido que es su emotivo discurso del 2021 al presentar su renuncia indeclinable como senador de la Nación por la provincia de Buenos Aires.

Durante su discurso del año pasado, sus palabras se escucharon con la voz reproducida por un dispositivo que lo asiste ante el impedimento que lo atraviesa por el avance de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). "Renuncio a mi banca con profunda tristeza", manifestó el dirigente de Juntos por el Cambio, que en varias oportunidades no consiguió contener las lágrimas.

En su agradecimiento por el premio, Bullrich dijo: "No podríamos hacer nuestro trabajo sin una colaboración de ellas y ellos. También a todos los trabajadores del Senado y a los periodistas. Finalmente, quiero agradecer a todo mi equipo, este premio es nuestro, no mío".

LAS CRÍTICAS PALABRAS DE BULLRICH

El legislador recordó, de esta forma, su discurso de renuncia en el que llamó también a dejar atrás las rencillas políticas y abonar un camino que permita abordar los diferentes problemas del país. No obstante, se mostró muy criticó.

"Recibí infinidad de mensajes de apoyo de políticos del oficialismo y la oposición en respuesta a la convocatoria que realicé en mi discurso de renuncia; sin embargo nada cambió. En todo caso, empeoró", enfatizó.

"Permítanme la oportunidad para repetir. Como aquel cura de pueblo que repetía siempre el mismo sermón y, cuando le preguntaron porqué, él respondió: ‘Porque ustedes no cambian y si ustedes no cambian, el sermón no cambia'", afirmó el exlegislador de PRO.

Y afirmó: "No podemos seguir jugando a no ponernos de acuerdo. La Argentina que soñamos es nuestra decisión, estamos obligados a sentarnos a dialogar, a menos que queramos seguir festejando que solo 4 de cada 10 argentinos es pobre. No lo creo. Entonces, a trabajar".