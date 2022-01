El emotivo video de Esteban Bullrich: su hija manejó su silla de ruedas en un paseo juntos

Tras haber dejado su banca en el Senado a causa de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) que padece, Esteban Bullrich dedica su tiempo a luchar contra los efectos degenerativos de la enfermedad y a dedicarse a su familia

En las últimas horas, un video lo volvió a poner en boca de todos. Bullrich salió de paseo a Temaikén, el bioparque ubicado en la localidad bonaerense de Escobar, y compartió sus emociones en las redes sociales, especialmente el emotivo momento vivido con su pequeña hija Paz

Fue a través de su cuenta de Instagram donde decidió compartir ese momento donde Paz lo acompañó en su paseo y escribió: "Ayer fuimos a Temaikén en familia. Mi hija Paz manejó mi silla. Felicidad".

En cuestión de minutos su publicación se llenó de comentarios y de varios "Me gusta". Varios seguidores aprovecharon la publicación para dejarle mensajes de aliento y de apoyo.

EL ADIÓS DE ESTEBAN BULLRICH AL CONGRESO DE LA NACIÓN

Esteban Bullrich fue ministro de Educación durante el mandato de Mauricio Macri desde el final del año 2015 hasta mediados del 2017. Dejó el cargo para asumir como senador nacional tras vencer en la provincia de Buenos Aires a la ex presidenta Cristina Kirchner. Desde su banca fue donde vivió uno de los momentos más conmovedores de la política argentina.

Fue el pasado 9 de diciembre donde confirmó su renuncia a su puesto como senador nacional , con un discurso que emocionó a una enorme cantidad de personas

"Agradezco primero a Dios por esta cruz. Él nunca nos pone pruebas que no podamos superar. Y aunque a veces duela el cincel del escultor sé que sólo si nos dejamos moldear por Él llegamos a nuestra mejor versión. Esta cruz me ha permitido recibir infinitas muestras de cariño y amor diariamente. Esta cruz que me ha enseñado que la vida es hoy y el mañana, el mañana es esperanza ", explicó Bullrich.

Obviamente, no dejó de lado su lugar de político eterno y en ese mismo momento también habló sobre la situación actual argentina con su grieta y debates violentos.

"Un país en el que empujamos a la gente a no ejercer el rol más alto de una democracia, el rol de ciudadano, sé que estas palabras pueden parecer la de un soñador, lo soy, pero como en aquella canción que nos invita a imaginar, sé que no soy el único", cerró.