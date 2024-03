La sorpresiva definición del Turco Asís sobre el Gobierno de Milei: "Película pornográfica"

A 100 días de iniciado el mandato de Javier Milei, el periodista y analista Jorge Asís cree que ninguno de los grandes contrincantes políticos del presidente sabe aún cómo enfrentarlo.

"A 100 días, las grandes figuras del país no tienen estrategia personal para ver como lo tratan. Ninguno de los pesos pesados sabe cómo entrarle, los desorienta a todos porque representa mucho mejor la época que los que tratan de denigrarlo o pulverizarlo", sentenció.

"Macri tampoco sabe cómo entrarle, porque lo que está haciendo Milei con él es casi una película pornográfica. Lo whatsappea, le atiende el teléfono, todos hablan de un pacto, pero no sabe verdaderamente cómo entrarle, porque este muchacho le tira una lisa y una rayada en simultáneo", agregó durante su análisis en C5N.

"Los muchachos del destruido Juntos por el Cambio fueron políticamente triturados por este outsider de la política", remarcó.



Esta actitud indescifrable del presidente, cree Asís, se suma a un excelso "manejo de los medios", lo que le da al libertario una ventaja en relación a otras figuras del ambiente.

"Los enloquece, los hace moco, los pulveriza. Su actuación política lo lleva al conflicto permanente y ahí reside una buena parte de sus atributos", aseveró.

Sin embargo, y pese a esta debilidad opositora, Asís encuentra "graves fallas" políticas por parte del líder de La Libertad Avanza, a quien insiste en describir como "un Menem trucho".

"No le sale bien la política. Es un coleccionista severo de derrotas, desde que llegó ya no tiene con quién pelearse, está sostenido por un discurso cautivante y por una imagen positiva que es nada desdeñable", señaló.

"El concepto de casta todavía le sirve para justificar cada una de sus derrotas, porque nadie quiere ser casta, y en la práctica todos tenemos algo que ver con lo que él cree que es la casta", agregó el escritor, quien le recomendó al presidente no insistir con el tratamiento del mega DNU en las cámaras.

"Va a continuar con las equivocaciones. Yo le recomendé que no insistiera en tergiversar ese perro muerto del DNU, porque eso sería insistir con un proyecto que ya fue triturado por diputados y senadores en marzo. Casi fraternalmente le aconsejaría que no insista más con ese clavo que no tiene cabida y no tiene entrada", manifestó.

Los tres candidatos del peronismo para 2027, según el Turco Asís

Para Asís, en estos primeros tres meses de gestión la oposición ya logró posicionar a quienes pueden ser sus candidatos de cara a las elecciones de medio término y de 2027.

"Hoy el peronismo tiene tres grandes figuras que tienen entre 51 y 52 años y que son tipos para proyectarse, y que ya se piensan así, protagonistas del 2025 y del 2027. Uno de ellos es Axel Kicillof, cuya única perspectiva política es ir apuntar a la presidencia. Los otros dos son Sergio Massa y Martín Llaryora", señaló.

"Esos son los personajes a los que yo aconsejo mirar con cierta atención a a partir de ahora", remató.