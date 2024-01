El dato que más preocupa al FMI sobre el plan de Javier Milei

En medio de la discusión por el DNU y la ley ómnibus con medidas que Javier Milei definió "no pro-empresa sino pro-mercado", el ministro de Economía, Luis Caputo, tiene previsto sumarse hoy a la mesa de negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para 'reactivar' el programa de Facilidades Extendidas.

No se negocia un nuevo programa, según explican en el ministerio de Economía, aunque la posibilidad de acceder a alguna línea adicional para reforzar las reservas está sobre la mesa. En los últimos días, en tanto, el Gobierno avanzó con más señales para el mercado (y el Fondo) de canje de deuda con los bancos mientras que, a la espera del dato de inflación de diciembre que rondaría el 30%, se prevé una suba de tasas que ayude a evitar la presión sobre la brecha que se reactivó en los últimos días.

El Gobierno propuso a los bancos un canje de deuda en pesos con vencimiento este año por $ 57 billones que equivalen a unos u$s 71.000 millones que busca posponer pagos y reducir el déficit financiero a cero.

En el medio, también se cumplirá el pago con los bonistas reestructurados, para lo que el Tesoro colocó una letra por u$s 3500 millones al BCRA.

El ministro de Economía Luis Caputo y el secretario de Finanzas Pablo Quirno, su mano derecha

Desde el Gobierno aseguran que si hay acuerdo con el Fondo en los próximos días -que luego deberá pasar por el directorio del organismo- los desembolsos llegarían antes de fin de mes para cumplir con los vencimientos por casi u$s 2000 millones.

Metas y sectores vulnerables

El FMI demanda bajar la emisión para financiar al Tesoro, algo con lo que coinciden en el equipo económico. También busca que se acumulen reservas y se reduzca el déficit fiscal, además de la inflación . Pero aclara siempre que "con políticas dirigidas que tengan en cuenta a los sectores más vulnerables".

En ese marco, el Gobierno convocará al Consejo de Salario a fin de mes, una cita que ya acarrea un mes de demora, y volverá a ajustar asignaciones AUH y tarjeta Alimentar. En tanto, habrá bonos para jubilados para compensar el rezago de la fórmula de movilidad mientras siga vigente . Su derogación está prevista en la ley ómnibus.

El "amplio apoyo" a las medidas del Gobierno es uno de los puntos que preocupan en Washington DC, donde quienes conocen el organismo indican que ya registraron el paro general anunciado por la CGT pero también los amparos presentados para el DNU y las denuncias de inconstitucionalidad .



Mientras Milei promete equilibrio fiscal, para el FMI, las medidas tienen que poder ser aplicables. De ahí la premura del Gobierno: sus promesas tienen que transformarse en realidad para generar credibilidad.



Intereses duplicados

En medio de la discusión por el programa, la Argentina duplicará en 2024 el pago de intereses FMI frente a lo destinado el año pasado, lo que significa que lo abonado en dicho concepto representa un 38% del monto total que debe cancelar este año.

De los u$s 7.258 millones que la Argentina debe pagar al organismo internacional durante este año, los intereses ascienden a u$s 2.798 son intereses (38% de ese total), lo que representa el doble del pago realizado en 2023, cuando el monto abonado implicó 18% del total cancelado, de acuerdo a datos de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía.

La Argentina tendrá vencimientos por u$s 4.487 millones, lo que sumado a los intereses completan los más de u$s 7 mil millones que deberá girar el Gobierno al FMI, en cambio el año pasado el país pagó u$s 17.000 millones, detalló la agencia NA.

El aumento de las tasas de interés a nivel internacional, encabezadas por la Reserva Federal estadounidense, incide también sobre los costos que aplica el FMI. Actualmente, la tasa de interés que cobra el organismo dirigido por Kristalina Georgieva es de 4%, lo que la convierte en la más alta en quince años.

La Argentina, por otra parte, no sólo paga intereses, sino que además tiene sobrecargos porque el préstamo excede el monto al que puede acceder el país por su cuota, por lo que la tasa de interés total se encarece más. De acuerdo a un informe elaborado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), durante el año pasado la tasa de interés que el país paga al FMI subió del 7,1% al 8,2%.

El FMI podría analizar una baja en los sobrecargos este año, aunque no de la magnitud esperada. Así lo prometió Georgieva una vez que se cumpliera la revisión de las cuotas de los países dentro del organismo, lo que genera recursos adicionales para el Fondo y permite revisar la política de sobretasas.