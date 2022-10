El dardo de Riquelme a Macri: "De no ser por Bianchi, no hubiese llegado dónde llegó"

Juan Román Riquelme, actual vicepresidente de Boca, respondió a las críticas que le había hecho Mauricio Macri en su nuevo libro "Para qué" sobre su época de jugador y aseguró que el expresidente del club y de la Argentina no hubiese llegado tan lejos en la política de no ser por el equipo "xeneize" que conducía Carlos Bianchi.

"Macri, de no ser por Bianchi, no hubiese llegado a donde llegó", consideró Riquelme en referencia a que el empresario que presidió Boca entre 1995 y 2007 y que alcanzó la presidencia de la Nación en 2015.

Macri, entre otras cosas, había comentado que Riquelme era "desafiante y reacio" a obedecer las órdenes del entonces entrenador Bianchi en los entrenamientos , y en otro apartado sugirió que Román "le armó el equipo a Bianchi" en la previa a la final de la Copa Libertadores de 2000 contra Palmeiras, que ganó en tierras brasileñas por la vía de los penales.

LA RESPUESTA DE RIQUELME A MACRI

En diálogo con radio La Red, Riquelme contestó. "Bueno, primero, no escuché lo que dijo Macri. Pero en la vida hay que ser agradecido de que Bianchi haya sido el DT de nuestro club".

"Nos enseñó a competir, compartimos muchas cosas", destacó el ídolo "xeneize" sobre el Virrey, que ganó tres Libertadores y dos Intercontinentales en el club.

Juan Román Riquelme y Mauricio Macri en el anuncio de su vuelta a Boca Juniors en 2007.

Riquelme resaltó: "Hoy yo no estaría donde estoy y mis compañeros... A mí me quieren por Bianchi. Macri, de no ser por Bianchi, no hubiese llegado a donde llegó" .

QUÉ ESCRIBIO MACRI SOBRE RIQUELME EN SU LIBRO

En un apartado del libro, Mauricio Macri relata las prácticas previas a la final contra el Bayern Munich en Tokio durante el 2001. "Los jugadores estaban corriendo menos Riquelme, que en lugar de recorrer el perímetro del campo de juego se esforzaba en correr menos".

"Los desafíos de Riquelme a la autoridad del técnico comenzaron a hacerse cada vez más frecuentes (...) generaban una enorme irritación de Carlos. A la distancia, creo que este tipo de actitudes de Riquelme fue uno de los factores que desgastó la autoridad de Bianchi sobre el plantel en su primera etapa", marcó.

Juan Román Riquelme en el partido por la Copa Intercontinental 2001 frente al Bayern Munich.

"Las oscilaciones y los altibajos de Román son una característica central de su personalidad. Su regreso al equipo fue una de las ideas más audaces que tuve a lo largo de mi paso por Boca", escribió también, esta vez en relación a la vuelta del ídolo xeneize para jugar la Copa Libertadores 2007.

Luego, explicó que Román quería seguir en Boca pero que "no teníamos manera de pagarle lo que pedía. Viendo el derrotero posterior que tuvo Riquelme, sigo pensando que fue una decisión acertada".

"Las mismas tensiones que provocó en su etapa como jugador, las vuelvo a ver en la actualidad a partir de su transformación en dirigente de fútbol", dijo, además, en referencia a la gestión que ejerce hoy en día en el mismo club.