El contundente comentario de Lanata sobre el plan de Milei: "Lo que no haga de acá a dos o tres meses..."

El periodista Jorge Lanata analizó la contundente victoria de Javier Milei en el balotaje, donde ganó por casi 11 puntos sobre el ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa.

Durante el pase de la mañana de Radio Mitre, Lanata aseguró: " Esto es otro país literalmente ".

A su vez, destacó: " Es increíble que en dos años haya hecho lo que hizo. No hay ningún antecedente en la política argentina del siglo XX y XXI de alguien que hiciera eso. Es impresionante ".

El conductor de 'Lanata Sin Filtro' reflexionó sobre las primeras medidas que adelantó el presidente electo, y opinó: " Me parece que va a tener problemas con la calle, hay que ver cómo se va a manejar con eso ".

Javier Milei anticipó que privatizará diversas empresas estatales como la petrolera YPF y los medios que integran el sistema público, específicamente la TV Pública, Radio Nacional y Télam. "Solo con eso, es un quilombo", consideró Lanata.

Respecto de los nombres que integrarán el gabinete de Javier Milei, ya se confirmaron Carolina Píparo en la ANSES y Mariano Cúneo Libarona en Justicia, Jorge Lanata comentó que "se está asociando a gente más tradicional de la política".

"De otra manera, el problema de la gobernabilidad va a ser importante si no tiene en quién apoyarse, con tipos de cierto peso específico", agregó.