El crudo análisis de Andrés Malamud sobre lo que viene luego del triunfo de Milei: "Inevitablemente turbulento"

El analista político Andrés Malamud habló sobre el resultado del balotaje que consagró al libertario Javier Milei como el presidente electo de los argentinos.



Malamud analizó el panorama al que se deberá enfrentar el liberal y destacó el correcto funcionamiento del sistema democrático en la Argentina: "La democracia funciona, la economía está rota, pero se resuelve a través del voto, no a través de militares", distinguió en diálogo con Radio Mitre.

Para los próximos meses, el analista asumió que el escenario será " inevitablemente turbulento ", un aspecto que no depende del resultado electoral, sino de que " la macroeconomía está rota ".

Milei adelantó nombres y planes para YPF, ANSES, AFIP y los medios públicos

El gobierno que se viene, según Andrés Malamud





Aunque Javier Milei ganó la presidencia en la Argentina, con casi 11 puntos de diferencia, su estructura política a nivel nacional sigue siendo débil: no tiene gobernadores propios, mientras que en el ámbito legislativo no llegará al quórum propio en ninguna de las dos cámaras.

En Diputados, el liberal tendrá menos del 15% del total de bancas, con 37 legisladores en la Cámara baja, mientras que el Senado tendrá 7 bancas, es decir, menos del 10%.

Por ende, el economista y sus legisladores necesariamente deberán cerrar acuerdos para aprobar las reformas que este desee implementar y, para Malamud, esto será clave.

Carolina Píparo será la titular de la ANSES en el gobierno de Javier Milei: cómo fue su trayectoria

Para los próximos meses, el analista asumió que el escenario será "inevitablemente turbulento"

"Argentina tiene un sistema productivo que funciona, tiene el campo, tiene industria, tiene nichos tecnológicos, lo que no tiene es estabilidad de precios y eso cuesta mucho y es doloroso arreglarlo", planteó.