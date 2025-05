La Justicia suspendió la intervención del PJ salteño, pero el Congreso peronista la ratificó

El Partido Justicialista Nacional se aprestaba hoy a cumplimentar con el Congreso partidario que había sido suspendido en abril, tratar la intervención de tres distritos y debatir sobre un cuarto cuando se conoció la resolución judicial que declaraba la nulidad de lo actuado en la intervención que se decidió sobre el PJ salteño.

El encuentro se realizó a través de una video conferencia, lo que despertó las quejas veladas de algunos dirigentes contra esa decisión que sólo tiene antecedentes durante la pandemia. Fue el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, quien intervino para quejarse de forma explícita.

" El peronismo será revolucionario o no será nada, y no me imagino haciendo una revolución por Zoom. En vez de abrirnos y escucharnos, nos encerramos, y para cumplir como simples burócratas, nos encerramos en un Zoom ", acusó Gray.

El Congreso partidario se iba a realizar en el microestadio del club Ferro Carril Oeste. Sin embargo, la presidencia del Consejo Nacional Federal que detenta Cristina Fernández de Kirchner y el Congreso Nacional del Partido Justicialista que controla el formoseño Gildo Insfrán decidieron suspenderlo y adoptar la modalidad virtual. Gray, enfrentado al kirchnerismo, había solicitado que se cite a una reunión presencial en la que esté garantizada la participación de todos los congresales.

"Todo esto es la antesala de querer volver a repetir la misma historia: hacer las listas a dedo. Lamento decirles a los compañeros y compañeras de todo el país que estos caprichos, nos ponen en la provincia de Buenos Aires al límite de la fractura", alertó el intendente de Esteban Echeverría.

Fernando Gray levantó la mano en el Congreso Virtual

Intervención y zoom

A nadie en el PJ le sorprendió el timing de la jueza electoral María Romilda Servini que, por un lado, habilitó a la conducción partidaria a utilizar la modalidad electrónica para desarrollar el Congreso en el que se iba a debatir una intervención que ella misma voltearía en ese mismo momento. Sin embargo, el Congreso realizado hoy ratificó la decisión tomada por el Consejo.

Parte de la resolución de Servini

Para la magistrada, los argumentos brindados por el Consejo (la votación de los diputados nacionales por salta de modo diverso a lo decidido por el bloque peronista en el Congreso) no es una razón suficiente para sostener la decisión.

El Justicialismo, conducido por Cristina Fernández, decidió la intervención de los partidos provinciales en Jujuy, en Misiones y en Salta, mientras que se debatía qué hacer con el caso de Corrientes.

Berni, el interventor desplazado