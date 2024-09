El CEO de YPF confirmó que la compañía seguirá con la construcción de la planta de GNL en Río Negro

El presidente de YPF, Horacio Marín, anunció este viernes que la compañía continuará con la construcción de la planta de gas natural licuado (GNL) en Rio Negro, un proyecto que, aseguró, genera "mucho interés en el mundo" .

En declaraciones radiales, el titular de la empresa argentina confirmó que "están trabajando en la ingeniería" del proyecto y pidió "desdramatizar" las versiones que hablan de una retirada de Petronas de la construcción de la planta.

"No tengo información sobre cuál sería la decisión de Petronas. Es una de las mejores empresas de GNL del mundo y estamos trabajando muy bien con ellos. Pero si no continúan, YPF va a seguir adelante. Es un proyecto que tiene mucho interés (y que) no depende exclusivamente de Petronas. Pueden ingresar otras compañía", aseveró Marín en diálogo con El Observador.

A continuación, algunas de las mejores frases de la entrevista:

"En esta primera etapa, estamos trabajando sobre la ingeniería. Para mediados de noviembre tendríamos el valor de la ingeniería de detalle para los barcos licuefactores. Para el desarrollo de esa ingeniería se necesitarían invertir unos 200 millones de dólares. En ese momento, Petronas tiene la opción de continuar o no con el proyecto . Hay que desdramatizar la situación, son decisiones empresarias".

. Hay que desdramatizar la situación, son decisiones empresarias". "Hay mucho interés en el mundo por el proyecto Argentina LNG. Nosotros vinimos a YPF para acelerar este proyecto con el objetivo de que el país pueda exportar unos 15.000 millones de dólares en 2030 sólo de gas".

sólo de gas". "El proyecto, como lo vemos nosotros, incluye a toda la industria local y se están acercando empresas mundiales muy interesadas por el proyecto (Super Majors)".

por el proyecto (Super Majors)". "Yo acabo de llegar de Houston, en donde se desarrolla la exposición más importante sobre la industria de gas, y puedo decir que nuestro proyecto está instalado a nivel mundial. Más de 50 reuniones mantuvimos en ese marco".