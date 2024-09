"YPF ya no es más una empresa boba", dijo el CEO de la petrolera

"YPF no es más la YPF boba, es una empresa privada que tiene que generar valor para todos los accionistas", dijo el presidente y CEO de la compañía ante un auditorio colmado en Houston, Estados Unidos, donde se realizó la cuarta edición del seminario Shale en Argentina organizado en Houston por el Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG). El ejecutivo habló de la construcción del Oleoducto Vaca Muerta Sur y destacó que todas la empresas pagarán la misma tarifa. Sin embargo, hizo hincapié en que la que no ingrese en esta primera etapa, se quedará fuera del proyecto .



Marín dijo, además, que es necesario avanzar lo más rápido posible en la construcción del oleoducto. En ese sentido, señaló que cada día de demora le cuesta u$s 12 millones al país.

Vaca Muerta Sur es un proyecto que contempla la construcción de un oleoducto que en su capacidad operativa máxima permitirá incrementar en un 70% la posibilidad de evacuación de la Cuenca Neuquina y duplicar la capacidad actual de la zona núcleo del yacimiento. Hasta el momento no son muchas las empresas interesadas, apenas 3 empresas firmaron la carta de intención para sumarse formalmente a la iniciativa, que demandará una inversión de alrededor de US$ 2600 millones.

En otro tamo de su exposición Marín autodenominó como un "soldado del GNL" y destacó la importancia que puede tener el gas natural licuado en el futuro de YPF en particular y de la matriz energética argentina en general.

Llegar a tiempo

"En India me dijeron que si no llegamos en 2030 con el proyecto de GNL nos olvidemos de ser proveedor de la India, en Alemania nos dijeron lo mismo, que si no llegamos a 2031 estamos fuera", contó.

Y agregó que YPF es la compañía que está abriendo el mercado, pero reclamó que se convierta en un proyecto de toda la Argentina. "YPF va a tener un share del proyecto, pero no será el único dueño de la compañía", dijo.

El Oleoducto Vaca Muerta Sur permitirá incrementar la producción en la Cuenca Neuquina

El CEO de la petrolera más grande del país insistió sobre la importancia del gas y le puso números concretos: "Me dicen que apuntemos a la urea, pero la urea son 2 millones de m3/día de gas natural. Si sextuplicamos la producción de urea, serían 6 millones".



Y continuó: "Chile, si te lo comes todo, podría representar otros 15 millones de m3. Brasil no te va a comprar gas a 20 años. Nadie te va a firmar un contrato a largo plazo, porque tienen el presal (el potencial offshore). Nosotros vinimos a ampliar la torta: sin GNL la Argentina no podrá desarrollar sus recursos gasíferos. Entonces, es el mercado regional y el GNL en conjunto.

Los otros dos pilares

Además de la infraestructura energética y el GNL, Marín mencionó otros dos focos: la expansión de Vaca Muerta y la eficiencia. Sobre este último punto destacó la importancia de la mejora de la eficiencia de los pozos en perforación. En ese sentido, anunció la implementación del Toyota Well, un modelo de trabajo diseñado para mejorar la eficiencia en los pozos de perforación, que promete reducir los costos operativos en un 30% y ahorrar entre u$s 1500 y 1800 millones.