El catastrófico escenario de Cachanosky por la renuncia de Martín Guzmán: "Me hace acordar al final de Isabel Perón"

El economista y profesor universitario Roberto Cachanosky, dio su opinión acerca de la renuncia de Martín Guzmán en su cargo como ministro de Economía, y marcó que el episodio "me hace acordar al final de Isabel Perón, cuando renunciaba un ministro atrás del otro".

"El problema no es ni quién va a venir ni Guzmán, que nunca tuvo un plan económico y cometió el error de meterse en un gobierno que no tenía rumbo y solo tenía como objetivo solucionar los problemas económicos de la vicepresidente", dijo en primer lugar.

Renunció Martín Guzmán



¿La declaración que aceleró la renuncia?: "No hay mucho para esperar de Martín Guzmán"



Y añadió que "el problema es el kirchnerismo, que quieren repartir plata que no existe. En la campaña electoral ya hablaban de ponerle plata en el bolsillo de la gente".

ROBERTO CACHANOSKY HABLÓ SOBRE LA RENUNCIA DE GUZMÁN Y LA PROBABILIDAD DE UN RODRIGAZO

El economista mediático fue determinante: "Este gobierno no tiene ninguna capacidad de poder revertir la caída libre en la que está la Argentina".

"A cualquiera que pongan, o puede hacer un Rodrigazo al estilo de Celestino Rodrigo o hacer reemplazos de ministros. El problema no es el ministro de Economía, el problema es que el kirchnerismo no cree en la cultura del trabajo, sino que cree en redistribuir plata y ganar votos de esa manera", añadió.

Martín Guzmán renunció a su cargo en el ministerio de Economía.

"Esto no hay manera de resolver estos problemas si detrás no hay un gobierno creíble. Miren la imagen de Cristina, de Alberto Fernández, de Máximo Kirchner, de Sergio Massa y de Axel Kicillof; todos están por arriba del 60 o 70 por ciento de imagen negativa. Es un conjunto de gente que pretende gobernar sin tener credibilidad, uno pone un ministro de Economía ahí y hace sapo".

Para ello, ejemplificó con el caso de la gestión del ex ministro de Economía Domingo Cavallo. Cachanosky dijo que tuvo respaldo durante el menemismo pero no así en el gobierno de De La Rúa: "Así no llegó ni a la esquina" .

El economista Roberto Cachanosky.

"No es que se va Cavallo en el 96, se va Gelbard que hizo el lio y ahora hay que ver si viene el Celestino Rodrigo correspondiente", afirmó.

"Piensan que están dispuestos a bajar el gasto publico? Yo creo que no. Si no, el déficit hay que financiarlo con deuda externa, pero no hay; ¿deuda interna?, Guzmán se desesperó por conseguir que le renovaran lo que vencía. Tampoco hay más margen para exprimir a la gente como un limón con los impuestos. Lo último que queda es la emisión y que nos lancen a un proceso mega-inflacionario más alto del que estamos".