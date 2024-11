El canciller Gerardo Werthein criticó duramente a Diana Mondino: qué dijo

El flamante canciller Gerardo Werthein criticó duramente este miércoles a su antecesora Diana Mondino , al asegurar que fue "penoso" que la Argentina haya votado en la ONU a favor de que se levante el embargo a Cuba.

En este sentido, el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores agregó: "¿Quién podría pensar que el Presidente votaría a favor de una dictadura donde no se respetan los derechos humanos y la división de poderes?".

Gerardo Werthein

A su vez, la máxima autoridad del Palacio San Martín afirmó que aquellos que no se alineen con la visión de Javier Milei estarían incumpliendo la ley, criterio bajo el cual se llevará a cabo la auditoría.

Asimismo, Werthein agregó: "Lo que queremos entender es cómo se gesta una votación a favor de Cuba en un país que tiene una política exterior contraria a eso, y que no es implícita. Necesitamos entender por qué se genera esa confusión".

También aseguró que la Cancillería cometió un error importante: "No hacía falta que nadie le explique la posición del Presidente". En su opinión, las posturas de la política exterior nacional debieran ser claras para los diplomáticos , quienes deben interpretar la dirección del Ejecutivo.

El canciller subrayó que, si bien la Argentina históricamente ha votado contra el embargo, para él, esto no necesariamente representa la postura correcta en el contexto actual. "Donde no hay democracia no hay derechos humanos. Tenemos que apoyar que haya democracia, la libertad y que se respeten los derechos", afirmó, enfatizando la necesidad de alinear la política exterior con valores democráticos.

En este contexto, Werthein reiteró que el cuerpo diplomático debe representar la visión del Presidente, Javier Milei, y sostuvo que "algunos diplomáticos pueden haberse confundido, creyendo que era posible ejecutar ideas propias". Subrayó además, que esto sería "contra la ley" y enfatizó: "Lo que tenemos que hacer es alinear con la visión del Presidente y lo que votó el 56% de los argentinos".

Gerardo Werthein: qué dijo sobre Estados Unidos y Brasil

Por último, el canciller se refirió a la relación con Estados Unidos tras la elección de Donald Trump , a quien elogió por su "performance". Aseguró, de esa manera, que Milei aún no ha conversado con el mandatario electo, pero que se está "programando y trabajando esa conversación".

Además, Werthein destacó la intención de Argentina de mantener una relación estable con Brasil , su principal socio comercial, a pesar de las diferencias ideológicas: "Las relaciones siempre son entre países. Hay personas que se pueden llevar mejor o peor pero las relaciones personales no son una foto, son una película. Y en la película pasan muchas cosas: pueden haber momentos mejores o peores".