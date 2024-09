El campo abrió la canilla para la liquidación: cuánto entró en agosto y las razones

Aunque el tipo de cambio real retrocedió en agosto, el sector agroindustrial exportó 8% más que en igual período del 2023 lo que representó el ingreso de u$s 3693 millones y significó 286 millones por encima a lo que se liquidó en el mismo mes del 2023 .

A partir de las mejores condiciones climáticas, el campo se volvió una nueva fuente de recursos para el sector público que busca incrementar el nivel de reservas para dar un paso estratégico en su programa económico: liberar el cepo sobre la compra de dólares.

En ese sentido, en los primeros 8 meses del 2024, la liquidación de divisas del sector agropecuario ascendió a u$s 5.231 millones, lo que refleja una recuperación del 20% , en relación al año anterior, atravesado por la sequía.

Respecto a las condiciones de venta, desde el CAA señalaron que el Tipo de Cambio Real Multilateral (BCRA) retrocedió 1% con respecto al mes anterior, aunque el promedio enero-agosto se ubica 4% por encima de 2023 .

La soja, con la liquidación de u$s 12.765 millones, u$s 3.139 millones más en la comparación interanual, encabeza el podio entre los complejos de mayor contribución al crecimiento interanual.

Por su parte, el trigo aportó u$s 2.001 millones, u$s 1.195 millones más en los primeros 8 meses del año, mientras que el maíz anotó u$s 5.006 millones, con una variación positiva de u$s 325.952.

En total, el campo ingresó u$s 30.981 en el período enero -agosto, lo que marca una significativa diferencia de 20,3% en contraste con el mismo ciclo del año cuando la falta de agua hacía estragos en las cosechas.

Pese a los buenos resultados que muestra la campaña 23-24, desde el Consejo indicaron que los resultados se ubican 33,9% por debajo a los registros de 2022.

Hasta ahora, el Gobierno no generó las señales de alivio que espera el sector agroexportador que desde hace años pide una rebaja en los derechos de exportación (DEX); incluso en el Presupuesto 2025, se confirmó que las tasas continuarán, lo que muestra que este aporte continuará siendo prioritario en busca de sostener el equilibrio fiscal.