El BID aprobó un financiamiento por más de u$s 2000 millones para proyectos en la Argentina

Como señal de apoyo al gobierno de Javier Milei, el directorio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó este miércoles financiamiento por más de u$s 2000 millones para la Argentina.

En este sentido, el Banco Mundial (BM) ya había aprobado el martes otros dos proyectos por un total de u$s 1000 millones, y la semana próxima discutirá otros dos proyectos por u$s 1000 millones adicionales.

"Las operaciones que se aprobaron en las últimas horas y las que serán tratadas la semana próxima forman parte de una estrategia de financiamiento de dos agendas prioritarias de la gestión de Milei, como son la inversión en Capital Humano y la racionalización del gasto para alcanzar el equilibrio fiscal", afirmó el Ministerio de Economía en un comunicado.

Préstamo del BID por más de u$s 2000 millones: en qué lo utilizará Capital Humano

Por un lado, se apoyarán inversiones del Ministerio de Capital Humano por u$s 2000 millones. Ese financiamiento se divide entre lo destinado al acompañamiento de la estrategia de Primera Infancia, que incluye u$s 700 millones del BID y u$s 500 millones del BM; y lo que se destinará al plan nacional de Alfabetización, que incluye u$s 300 millones del BID aprobados hace una semana y u$s 500 millones del BM que se someterán a aprobación del directorio del organismo la semana próxima.

El Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello recibirá parte del financiamiento otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

"Por otra parte, se acompañará con financiamiento y apoyo técnico la mejora en la eficiencia del gasto y la focalización de los subsidios a la energía y al transporte público, con u$s 1700 millones entre los dos organismos financiadores (u$s 700 millones del BID y u$s 1000 millones del Banco Mundial)", agregaron desde el Palacio de Hacienda.

Y añadieron: "Por último, el BID aprobó en las últimas horas una operación de apoyo a la reforma fiscal por u$s 650 millones, que reconoce el esfuerzo hecho por el gobierno nacional para promover la eficiencia de la política tributaria y del gasto público, y que será desembolsada totalmente en las próximas horas".

Estos nuevos créditos obtenidos por la administración libertaria para financiar el desarrollo económico y social en la Argentina son parte de los u$s 8800 millones que el BM y el BID anunciaron para apoyar al país en sectores estratégicos y productivos luego de las reuniones mantenidas con el Ministro de Economía, Luis Caputo; y el Secretario de Finanzas, Pablo Quirno, en las Reuniones Anuales del FMI y el BM en octubre en Washington.