Dura respuesta de Nicolás Maduro a Javier Milei: "No me aguantás un round..."

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien fue proclamado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de su país como ganador de los comicios celebrados este domingo, desafió a su par argentino, Javier Milei.

"No me aguantás un round, bicho cobarde. Eres un tronco de fascista. Ya este pueblo ha dicho no al capitalismo salvaje, no al fascismo, no a Milei, no al nazi fascista de Milei. Estamos dando un ejemplo al mundo", proclamó Maduro, a quien el CNE otorgó el 51,2% de los votos frente al 44,2% del opositor Edmundo González Urrutia.

Durante el discurso de victoria que dio tras un controvertido proceso electoral en Venezuela, Maduro, releegido para un tercer madato presidencial, acusó al presidente argentino de "vendepatria".

Mientras tanto, los cientos de seguidores chavistas que aclamaban al líder bolivariano gritaban "¡Milei, basura, vos sos la dictadura!".

Maduro, sumándose a los cánticos de sus seguidores, enumeró una serie de descalificaciones contra el presidente argentino: "Milei, basura, vos sos la dictadura. Vendepatria, Milei, cobarde, no me aguantás un round. Feo y estúpido, se saca fotos de estúpido. Sociópata, sádico".

Milei no reconoció el triunfo de Maduro en Venezuela

Javier Milei había anunciado en la madrugada de este lunes que la Argentina "no va a reconocer otro fraude" en Venezuela y agregó que los ciudadanos de ese país "eligieron terminar con la dictadura comunista de Nicolás Maduro".

"Los datos anuncian una victoria aplastante de la oposición y el mundo aguarda que reconozca la derrota luego de años de socialismo, miseria, decadencia y muerte", aseguró el mandatario argentino en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X.

DICTADOR MADURO, AFUERA!!!



Los venezolanos eligieron terminar con la dictadura comunista de Nicolás Maduro. Los datos anuncian una victoria aplastante de la oposición y el mundo aguarda que reconozca la derrota luego de años de socialismo, miseria, decadencia y muerte.... — Javier Milei (@JMilei) July 29, 2024

"Argentina no va a reconocer otro fraude, y espera que las Fuerzas Armadas (de Venezuela) esta vez defiendan la democracia y la voluntad popular", posteó el mandatario sin que aún se conozcan los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE).