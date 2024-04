Dura advertencia del rector de la UBA: "Si no hay dinero, no nos va a quedar otra que cerrar"

El rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Ricardo Gelpi, alertó que "si no hay dinero" para hacer frente a las necesidades presupuestarias de la prestigiosa casa de altos estudios, "no va a quedar otra que cerrarla".

En este sentido, explicó: "Todavía no llegó plata refuerzo del 2023. La plata que llegó para el rubro Educación llegó enero y febrero a valores del año pasado y en marzo prometieron un 70% de refuerzo, pero eso todavía no llegó: ahora dicen que en mayo va a llegar otro 70%".

Gelpi remarcó que esas sumas prometidas por el Gobierno están lejos de compensar el desequilibrio generado por la inflación: "No nos alcanza".

"No va a quedar otra que cerrar"

"La idea nuestra es no cerrar. Quiero pensar que el Gobierno va a modificar su conducta y nos va a dar los fondos. Si no nos dan los fondos, vamos a tener que cerrar o dejar de hacer las funciones que hacemos", indicó el ex decano de la Facultad de Medicina de la UBA, quien alertó: "Si no hay dinero, no nos va a quedar otra que cerrar".

Aunque destacó que "el tema crucial hoy es la cuestión económica", el rector de la UBA remarcó que "el Gobierno también está poniendo en duda el tema de la educación pública, la salud pública y la ciencia pública".

"Están haciendo recortes sin discriminar lo que funciona bien de lo que funciona mal", indicó.

Ricardo Gelpi, rector de la UBA, advirtió sobre las dificultades presupuestarias de la casa de altos estudios.

UBA: qué pasa con los estudiantes extranjeros

Al ser consultado sobre la cuestión de los estudiantes extranjeros que se forman en las universidades nacionales, Gelpi precisó que en la UBA son apenas un 6% del universo total de alumnos, por lo que explicó que cualquier tipo de arancel que se les quiera imponer "no sería significativo para las arcas de la universidad".

En ese sentido, señaló que ya aportan a través de los impuestos que pagan "porque viven en el país" y además remarcó que "la presencia de extranjeros es muy importante" por el intercambio que se produce.

"Para cambiar el régimen de gratuidad habría que modificar la Constitución", concluyó.