Dura advertencia de la CGT a Javier Milei: "Vamos a ser los primeros..."

A seis días de la asunción del presidente electo, Javier Milei, movimientos sociales y la CGT enviaron una fuerte advertencia y dejaron en claro su "la voluntad de pelear" ante la oleada de despidos que, en su opinión, se avecina.

La excusa fue la presentación de las nuevas autoridades de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), organización vinculada a Juan Grabois. Allí, al hacer uso de la palabra, Pablo Moyano fue quien tomó la posta.

"Esta unidad que se está dando en este acto, se va a dar en la calle cuando empiecen a joder quitándonos los derechos no sólo a los trabajadores organizados sino todos los progresos que han obtenido", manifestó al tomar la palabra en el Salón Felipe Vallese de la sede de Azopardo.

En esa línea, el líder camionero continuó: "Lamentablemente, se repite la historia, no sólo el macrismo nos vuelve a gobernar sino que lo que más nos duele es que el menemismo, que pensábamos desterrado, lleva adelante las políticas contra los trabajadores".

Y cerró: "Cada vez que quieran tocar un derecho de los trabajadores, vamos a ser los primeros en estar en la calle, como lo hicimos en 2016 y 2017".

Por su parte, Hugo Yasky ironizó sobre el apodo del nuevo titular de la UTEP, Alejandro "Peluca" Gramajo. "Ahora tenemos un Peluca de este lado, un Peluca bueno", dijo en alusión a Milei.

El titular de la CTA y diputado nacional kirchnerista dijo que "se vienen momentos difíciles. Pero agregó: "La unidad crece y podremos derrotar este intento de someter a Argentina, saquear sus recursos, avanzar sobre sus empresas y generar un modelo que no dé oportunidades a los pobres de dejar de ser pobres".

Y concluyó: "No nos derrotaron en situaciones mucho peores que esta. No nos pusieron de rodillas. No nos van a poner de rodillas ahora".

"Cada vez que quieran tocar un derecho de los trabajadores, vamos a ser los primeros en estar en la calle, como lo hicimos en 2016 y 2017", dijo Pablo Moyano

Paro el mismo 11 de diciembre

Los trabajadores estatales enrolados en ATE realizaron un llamado a un paro para el mismo lunes 11 de diciembre, el día después del traspaso de mando.

A las puertas de ATE Capital, se celebró un plenario el 28 de noviembre que concluyó con el lanzamiento a la acción en respuesta a la reducción de ministerios y la reforma del Estado que prometió Milei.

"Tenemos que prepararnos para evitar la mayor cantidad de despidos. Estamos construyendo masividad para abrazar a los cuerpos de delegados que hoy sienten mucha angustia, mucha incertidumbre", planteó en ese marco Daniel Catalano, titular del gremio.

Se trata de la primera acción que se desarrollará bajo el cambio de mando, con la asunción del Gobierno de La Libertad Avanza.