Nuevo dólar soja: indefiniciones del Gobierno y distintos tipos de cambio para economías regionales

Mientras la Secretaría de Agricultura le busca la viabilidad al tipo de cambio diferencial para economías regionales que anunció el ministro de Economía, Sergio Massa, hace dos semanas, otros funcionarios del ala económica negociaban con la agroindustria una nueva ronda de dólar soja que nadie en el Gobierno daba por confirmada.

La posibilidad de abrir una nueva ventana al sector agroexportador para que liquide soja a un tipo de cambio de unos $ 225 menos retenciones cobró fuerza el jueves, con conversaciones informales entre enviados de Massa y negociadores de las grandes empresas que exportan la oleaginosa.

El Gobierno apuntaba a captar u$s 5000 millones de los aproximadamente u$s 9500 millones en soja que quedan en silobolsas, con una nueva ventana de exportación hasta fin de año. Para el Banco Central, supondría una emisión de más de $ 1,1 billón que después debería absorber vía endeudamiento para no seguir presionando sobre la brecha cambiaria.

Alivio chino

Pero la conversión del equivalente a u$s 5000 millones del swap con el Banco del Pueblo de China que cerró el Gobierno la semana pasada le quitó intensidad a la negociación, según fuentes del sector privado. De acuerdo con esta interpretación, el arreglo que se cerró en Bali con el gobierno chino le da cierta espalda al Ejecutivo para dilatar una definición controvertida políticamente, por la fuerte redistribución del ingreso en favor del sector más dinámico de la economía.

Alberto Fernández y Sergio Massa trajeron de Bali, Indonesia, la ampliación del uso del swap con China.

"Políticamente no es fácil volver a implementarlo", reconoció una fuente oficial al tanto de las gestiones. Pero una parte del Ejecutivo considera que, sin ese refuerzo, no se cumpliría la meta de reservas (u$s 5800 millones) del programa acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El Gobierno también aguardaba desembolsos sobre la hora de organismos multilaterales.

Fuentes empresarias indicaron que Massa envió al vicepresidente del Banco Central, Lisandro Cleri, y al titular de la Aduana, Guillermo Michel, a sondear a la agroindustria. Michel, que niega participar de esas conversaciones, ya le marcó el terreno a los exportadores con distintas fiscalizaciones y la suspensión de empresas que no liquidaron divisas del registro de venta de granos al exterior.

Economía destaca como un éxito la primera ventana de exportación, que generó una liquidación de u$s 8100 millones. Pero, en el último mes y medio, el Banco Central acumuló ventas por u$s 1500 millones y los efectos de la sequía hacen prever una nueva complicación en la acumulación de divisas.

Consultado por Futurock, Massa también dejó entrever dudas sobre la medida y dijo que se evalúa "semana a semana".

Economías regionales

Las elusivas del ministro contrastan con su anuncio de implementar un tipo de cambio diferencial a las economías regionales que participen en Precios Justos. La medida debía estar vigente a partir de esta semana, según el ministro. Fuentes de Agricultura indicaron que las conversaciones continúan: al diagnóstico sobre las distintas situaciones seguirán conversaciones con referentes de las producciones comprometidas.

La Secretaría que comanda Juan José Bahillo esperaba terminar esta semana con el relevamiento sectorial para convocar a ministros de Agricultura provinciales y referentes de las distintas producciones, como el sector bodeguero Fuentes oficiales, sin embargo, no daban por seguro el tipo de cambio diferencial que Massa anunció para quienes participen de Precios Justos. "Los productores dicen que quizás les convenga más otro tipo de medidas, como una compensación", refirieron.

Juan José Bahillo convocará a las provincias y a las productores para definir medidas para economías regionales.

Aquel anuncio de siete medidas para economías regionales afectadas por el mix de sequía y heladas pondrá en juego más de $ 5000 millones, una parte de los fondos extra recaudados por el primer dólar soja. También comenzó la inscripción para que pequeños productores de maíz y soja accedan a un reembolso por el 40% de las semillas y fertilizantes que adquieran para esta campaña. Agricultura ya cuenta con más de 3000 inscriptos.