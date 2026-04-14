Colombia se encamina a las elecciones presidenciales 2026 y muchos no saben que cuenta con una característica distintiva en la región: la participación en las urnas no tiene carácter obligatorio. A diferencia de países como Brasil, Argentina, Bolivia o Ecuador, el sistema nacional no contempla multas ni castigos para quienes se abstienen. Este enfoque se sustenta en la Constitución de 1991, que define el voto como un derecho y también como un deber ciudadano, pero sin convertirlo en una exigencia legal sancionable. La consecuencia práctica es que el Estado no puede imponer coerción para forzar la participación electoral. La ausencia de obligatoriedad ha reavivado el debate sobre sus efectos en la calidad democrática. Mientras algunos consideran que el modelo respeta la libertad individual, otros advierten que la baja participación puede debilitar la legitimidad de los resultados. A pesar del notorio abstencionismo en las elecciones en el país, en Colombia el voto sigue siendo un derecho pero no una obligación. Esto es porque la constitución colombiana trata de promover la libertad de elegir, incluso en esos casos. “El voto en Colombia tiene varias características: es universal, secreto, directo y facultativo” explicó Hernando Olano, abogado constitucionalista y director del Centro de Ética de la Universidad La Gran Colombia a RCTV, y agregó: “Esa cuarta característica es la que impide la obligatoriedad. Así fue concebida la Constitución y las normas electorales”. “Se entiende que obligar a una persona a ejercer el derecho al sufragio restringe su libertad. El abstencionismo ha crecido por esa disposición, pero también es cierto que se ha contrarrestado por la posibilidad del voto en blanco”, concluye. La elección de presidente y vicepresidente de la República se realizará el domingo 31 de mayo de 2026, según el calendario oficial. Ese día se llevará a cabo la primera vuelta en todo el país y también en los puestos habilitados en el exterior para los colombianos residentes fuera del territorio nacional. La organización del proceso está a cargo de la Registraduría Nacional del Estado Civil, entidad responsable de la logística electoral, la asignación de mesas de votación y la coordinación con autoridades locales y misiones diplomáticas.