El registrador nacional, Hernán Penagos, entregó un balance positivo tras las elecciones al Congreso realizadas el 8 de marzo, destacando que el preconteo alcanzó un nivel de precisión sin precedentes frente al escrutinio oficial. De acuerdo con la Registraduría Nacional del Estado Civil, por primera vez en la historia del país se registró una coincidencia cercana al 100% entre los resultados preliminares y los datos definitivos, lo que refuerza la confianza en el sistema electoral. Además, el proceso evidenció mejoras en la participación ciudadana y en la comprensión del sistema de votación, factores que contribuyeron a una jornada más eficiente y con menos inconsistencias. El jefe del organismo electoral destacó que el preconteo logró un nivel de exactitud del 99,8%, una cifra que fue respaldada por la Misión de Observación Electoral (MOE), entidad que supervisa la transparencia de los comicios. Este resultado marca un hito en el país, ya que en procesos anteriores no se había alcanzado una coincidencia tan alta entre los datos preliminares y los resultados finales del escrutinio. El avance tecnológico, junto con mejoras en los procesos de transmisión de datos, fue clave para lograr este nivel de precisión. El proceso de escrutinio continúa bajo la supervisión del Consejo Nacional Electoral (CNE), entidad encargada de consolidar los resultados oficiales, especialmente en el caso del Senado. Según el registrador, las comisiones escrutadoras han resuelto las reclamaciones sin mayores inconvenientes, mientras que la publicación de actas electorales ha permitido que la ciudadanía acceda a la información de manera transparente. Hasta el momento, se han publicado más de 800.000 actas, incluyendo los formularios E14, lo que facilita la verificación independiente de los resultados. Uno de los datos más relevantes del balance fue la reducción significativa de votos nulos. En comparación con las elecciones anteriores, se pasó de 740.000 a 540.000 votos anulados, lo que representa una disminución de cerca de 200.000. Este comportamiento refleja una mayor comprensión del sistema electoral por parte de los votantes, especialmente en las listas preferentes para Senado y Cámara de Representantes. En paralelo, la participación ciudadana superó el 50%, alcanzando el 50,6%, frente al 47% registrado en los comicios de hace cuatro años. El incremento en la participación también fue destacado por las autoridades. Mientras que en las elecciones anteriores votaron cerca de 18,2 millones de personas, en esta ocasión la cifra ascendió a 20,9 millones. Este aumento consolida una tendencia de mayor involucramiento ciudadano en los procesos democráticos del país y refuerza la legitimidad de los resultados electorales. Con estos indicadores, la Registraduría concluye que las elecciones al Congreso de 2026 marcaron un avance significativo en términos de transparencia, eficiencia y confianza institucional.