"Donde manda capitán": la confesión de Caputo en el plenario libertario

El ministro de Economía, Luis Caputo, reveló que hizo importantes cambios en su agenda para asistir al plenario bonaerense de La Libertad Avanza que se realiza en La Plata. Lo hizo, confesó, a pedido de la secretaria general de presidencia, Karina Milei.

"Le había dicho a Sebastián (Pareja, armador de LLA en la provincia de Buenos Aires), porque estamos con unos días de muchísimas reuniones, que no sabía si iba a llegar, así que pedí que no me contara como orador. Pero después Kari mandó un chat al Gabinete de que teníamos que venir todos juntos. Donde manda capitán, no manda marinero. Así que suspendidas las reuniones y acá estamos", reveló Caputo ante un auditorio repleto.

Entre las reuniones mencionadas por Caputo que ocupan la agenda del equipo económico están las que deben realizar con la misión del FMI para supervisar el cumplimiento del programa acordado en abril.

Argentina no alcanzó a cumplir la meta de acumulación de reservas para la fecha establecida, a lo que se sumó que el déficit de la cuenta corriente tuvo un aumento marcado. Sobre este último dato, cabe aclarar que los datos corresponden al primer trimestre del año, cuando la incertidumbre por el acuerdo con el FMI, sostienen desde el Gobierno, impulsó la volatilidad cambiaria y el Banco Central vio presionadas las reservas.

Noticia en desarrollo