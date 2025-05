Dólares del colchón: reunión clave con las provincias y una definición crítica para el éxito del plan

Luego de que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, asegurará que la medida para "sacar los dólares del colchón" carece de seguridad jurídica para los contribuyentes, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) hizo una nueva maniobra y la provincia ya le respondió.

A última hora del lunes, el fisco nacional que conduce Juan Pazo, anunció un nuevo convenio de intercambio de información con las provincias con el objetivo de garantizar las condiciones establecidas en el Régimen Simplificado de Ganancias.

Según pudo saber El Cronista con fuentes oficiales de la ARCA, esta tarde se llevará a cabo un encuentro -en principio por zoom- entre las autoridades del fisco nacional y los provinciales en donde se realizará la invitación formal.

"Preservando la información de los consumos personales como así también el incremento patrimonial de los ciudadanos en cada una de las 24 jurisdicciones de modo tal que aquellas provincias que no adhieran al mencionado Régimen perderán el acceso a la información de facturación de empresas y/o personas, así como la relativa a los consumos que se den por encima de los umbrales fijados por ARCA ($ 50 millones)", marcaron en el comunicado de ayer.

Esa definición del Gobierno ya tuvo una respuesta por parte del director ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard quien en conversación con Radio 10 reveló la postura ante la convocatoria y que lo qué sucederá con los contribuyentes.

"Nosotros firmamos lo que quieran firmar, y firmar un convenio de intercambio de información no va a cambiar lo que dijimos", sostuvo Girard ya que consideran que en la medida en que no se modifiquen las leyes en el Congreso "lo que anunciaron está mal".

"No tenemos problema en firmarlo, pero eso no cambia que las leyes sigan siendo las mismas que antes. La bravuconada de decir ahora si no firman, no le vamos a dar información, me parece una reacción de un adolescente enojado cuando le señalan que hizo algo mal, la verdad, hicieron algo mal", marcó.

El director ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires, Cristian Girard.

Y que ARBA continuará trabajando como siempre, porque tiene los instrumentos para hacerlo independientemente de que se firme o no el nuevo convenio de intercambio de información con el fisco nacional.

"Nosotros tenemos que seguir controlando lo mismo porque las leyes son las mismas (...). No sé qué es lo que pretenden que hagan las provincias, que se retiren y deserten igual que el gobierno nacional, bueno, no es el caso de la provincia de Buenos Aires donde tenemos un gobierno que busca estar presente", sostuvo.

Es un punto que marcaron los tributaristas consultados por El Cronista. Todos estuvieron de acuerdo en que hasta que no se aprueben las modificaciones en la Ley Penal Tributaria y de Procedimiento los contribuyentes no seguridad jurídica por más que el Poder Ejecutivo aseguré que se va a tapar los ojos.

"Hasta que no estén las modificaciones en las leyes no hay certeza para los contribuyentes de que los consumos con dólares del colchón no acarreen consecuencias nefastas si la ley no cambia o el Gobierno cambia de signo", afirmó el socio de Ghirardotti & Ghirardotti, Mariano Ghirardotti.

ARBA desafía a Nación y asegura que mantendrá la lupa a "los dólares del colchón" mientras no haya ley

Ante la consulta de El Cronista a fuente oficiales de la ARCA no existió una respuesta sobre si ya se enviaron las invitaciones de manera formal a las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Aunque si se sabe que letra chica del Régimen Simplificado de Ganancias se dará a conocer en los próximos días en el Boletín Oficial.