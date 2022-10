Dólares y pesos: cómo es el régimen cambiario que propone Domingo Cavallo para la Argentina

Una posible devaluación y la alternativa de dolarizar la economía son algunos de los temas sobre los que están discutiendo los economistas en las últimas semanas, y en este caso, el ex ministro de esa cartera, Domingo Cavallo, aseguró que es necesario que el Gobierno "implemente un régimen cambiario completamente diferente al de hoy".

Los sectores más ligados al liberalismo son los principales impulsores de llevar a la economía argentina hacia una dolarización o a un sistema como el que implementó Cavallo en la década de los '90 con la convertibilidad. Otros, como el diputado Martín Tetaz, aseguran que es necesario atar el peso al real brasileño.

"Tenemos que volver a permitir que el dólar sea utilizado como moneda", afirmó el ex titular del Palacio de Hacienda, que detalló que "eso no significa reemplazar todos los pesos con dólares, porque obviamente el Banco Central no tiene forma de hacerlo, pero sí que pueda funcionar como moneda en todo sentido".

"Se debe permitir ahorrar legalmente y que haya protección por ese ahorro también en dólares", consideró quien fuera ministro de Economía durante los gobiernos de Carlos Menem y Fernando de la Rúa. Este plan sería una dolarización parcial, y no permitiría liberar controles cambiarios en un corto plazo.

Dólar, ahorro e importaciones: el plan cambiario de Cavallo

Cavallo suele publicar distintos análisis en su blog, pero en esta oportunidad brindó una entrevista en el canal LN+ y detalló que todas las transacciones "que no sean exportaciones e importaciones deben producirse entre particulares en un mercado cambiario totalmente libre". Y agregó: "Solamente así es posible que vuelvan a entrar los capitales argentinos que están afuera".

Esta propuesta, que circula hace tiempo entre los economistas, posibilitaría que "los que quieren viajar o gastar en el exterior" y también para los que deseen ahorrar en divisa extranjera puedan hacerlo a precios de mercado, y no a los valores que fija el Gobierno con los cupos de compra a los que cada vez menos personas pueden acceder.

Sobre cómo aparecerán esos dólares, uno de los motivos por los cuales el Gobierno no libera el cepo al tener pocas reservas, Cavallo explicó: "Los venderán los mismos argentinos que tienen muchas divisas en el exterior, y que a algún precio van a estar dispuestos a venderlos en el mercado argentino".

Las propuestas de los economistas buscan resolver algunas de las variables de la Argentina como son las arcas del Banco Central, la brecha entre el dólar oficial y el dólar blue o las opciones financieras. Y también la inflación, algo que al atar el peso a otra moneda más estable se reduciría, según afirman.