El dólar tarjeta es uno de los tipos de cambio vigentes.

El dólar tarjeta es el tipo de cambio que se utiliza al realizar consumos o compras en moneda extranjera con tarjetas de crédito y al valor del dólar oficial, se le agrega una percepción del 30% a cuenta de Ganancias y Bienes Personales.

Asimismo, el dólar tarjeta se aplica en los pagos de suscripciones en la divisa norteamericana, compras en tiendas internacionales, gastos en viajes en el exterior o pasajes.

Sin embargo, existe un método que permite ahorrarse el recargo del 30% al momento de pagar el resumen de la tarjeta de crédito.

Cómo ahorrar el impuesto del 30% sobre el dólar tarjeta

El recargo del 30% no se aplica de manera automática a todos los consumos en dólares, ya que corresponde únicamente cuando esos gastos se cancelan con pesos.

En cambio, si el saldo se abona directamente con dólares disponibles en una caja de ahorro, el porcentaje adicional se evita por completo.

Las opciones más comunes para pagar sin el 30%

Las posibilidades más utilizadas para no pagar el recargo son:

Aplicar el débito automático desde la caja de ahorro en dólares en el banco.

Configurar el pago de las suscripciones como Netflix o Spotify a una tarjeta vinculada a la cuenta en dólares o a la caja en USD.

Aplicar el “Stop Debit” (débito automático) en pesos y abonar el resumen en dólares antes del vencimiento

El recargo se aplica en compras en dólares con tarjeta de crédito.

Qué hay que tener en cuenta

La clave está en la forma en que se cancela el resumen de la tarjeta. Cuando el débito automático está activado, s e descuenta el saldo en pesos por defecto , y allí es donde se aplica la percepción.

Para evitarlo, existe la posibilidad de solicitar el “Stop Debit” antes de la fecha de vencimiento, lo que permite pausar el cobro automático de ese mes y cancelar el consumo en dólares con dólares propios, sin el recargo del 30%.

Un punto a considerar es que, al solicitar el Stop Debit, el pago deja de ser automático, por lo que el saldo debe abonarse manualmente .

No obstante, si el pago se realiza en pesos, el impuesto del 30% sobre los gastos en dólares con tarjeta se abonará automáticamente.